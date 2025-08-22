Motorrad-Stunt: Rückwärtssalto über Autobahnhöhenkontrolle

Man kennt ihn, den Werbeslogan des österreichischen Brauseherstellers Red Bull, der angeblich Flügel verleiht. Im jüngsten Motorrad-Stunt aus der Welt des Brause-Riesen scheint dieser Slogan wörtlich genommen worden zu sein. Luc Ackermann, 27 Jahre alt und geboren in Niederdorla, Thüringen, gilt als König des Freestyle Motocross. Sein Plan: mit seinem Motorrad von einem fahrenden Truck abspringen, einen Tsunami Backflip performen, über eine Höhenkontrolle fliegen und sicher auf einem zweiten fahrenden Truck landen.

Akribische Vorbereitung Damit aus dem schon auf dem Papier anspruchsvollen Sprung ein echter Stunt werden konnte, waren akribische Vorarbeit und zahlreiche Testsprünge gefragt.

Visuelle Tests: Die Höhenkontrolle wurde visuell simuliert, um Lucs Absprung und Flugkurve genau zu planen. Timing-Training: Luc trainierte mit Hannes und den Truckfahrern, um das Zusammenspiel aus Geschwindigkeit und Startsignal zu perfektionieren. Datenanalyse: Tom Stoeggl, Head of Global Performance Innovation im Athlete Performance Center im österreichischen Thalgau, berechnete die optimalen Geschwindigkeiten und Abstände für den Sprung.

Sprung exakt getimt Am Tag der Wahrheit rollten die beiden Lkw synchron mit einem Tempo von 20 km/h über den gesperrten Autobahnabschnitt in Nordrhein-Westfalen. Die beiden Lkw-Fahrer hielten ihre 31 Meter langen Fahrzeuge mit konstanter Geschwindigkeit im Abstand von 23 Metern, um eine sichere Landezone zu gewährleisten. Im richtigen Moment beschleunigt Luc Ackermann seine Motocross-Maschine und fliegt mit einem Tsunami Backflip über die 9 Meter hohe Höhenkontrolle und landet nach dem 40-Meter-Sprung sicher auf dem zweiten Lkw. Ohne Tacho verließ sich Ackermann beim Absprungtempo auf seinen Instinkt und seine Erfahrung.