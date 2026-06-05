Nach 99 Jahren: Neuer Name für den Sylter Hindenburgdamm

Die Entscheidung wurde Anfang Juni 2026 im Rahmen der Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 2027 bekanntgegeben. Dann jährt sich die Eröffnung der Verbindung zum 100. Mal. Mit der Umbenennung in "Syltdamm" reagieren die Verantwortlichen auf die seit Jahren geführte Debatte über die historische Rolle des früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg.

Der Damm gehört zu den bekanntesten Verkehrsbauwerken Deutschlands. Für die rund 99 Quadratkilometer große Insel ist er bis heute die einzige feste Landverbindung. Täglich nutzen Regionalzüge, Fernzüge und Autozüge die Strecke zwischen Niebüll und Westerland.

Entscheidung im Vorfeld des Jubiläumsjahres Sylt-Bürgermeisterin Tina Haltermann erklärte laut mehreren Medienberichten: "Der Syltdamm verbindet seit fast einem ganzen Jahrhundert das Festland mit der Insel und damit Menschen, Lebenswelten und Perspektiven und ist als fester Bestandteil unserer Region weit mehr als reine Infrastruktur."

Mit der Bekanntgabe fiel zugleich der offizielle Startschuss für die Planungen des Jubiläumsjahres 2027. Höhepunkt soll ein Festwochenende am 29. und 30.5.2027 werden.

Die Verbindung entstand in den 1920er-Jahren Der Bahndamm wurde am 1.6.1927 eröffnet. Er ist rund 11,2 Kilometer lang und verbindet die Insel Sylt mit dem Festland bei Niebüll. Vor seinem Bau war die Insel weitgehend auf Schiffsverbindungen angewiesen.

Der Damm gilt als bedeutendes Infrastrukturprojekt der Weimarer Republik. Durch die neue Verbindung verkürzten sich Reisezeiten erheblich, gleichzeitig wurde die Versorgung der Insel vereinfacht.

Warum der Name Hindenburg umstritten ist Namensgeber des bisherigen Hindenburgdamms war Paul von Hindenburg (1847 bis 1934). Der ehemalige Generalfeldmarschall war von 1925 bis zu seinem Tod Reichspräsident der Weimarer Republik.

Historiker bewerten seine Rolle unterschiedlich. Unstrittig ist jedoch, dass Hindenburg am 30.1.1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Zudem unterzeichnete er in den folgenden Monaten mehrere Verordnungen und Gesetze, die den Machtaufbau der Nationalsozialisten ermöglichten.

Deshalb wird seit Jahren über Straßen, Plätze und Einrichtungen diskutiert, die seinen Namen tragen. In mehreren Städten wurden entsprechende Ehrungen bereits aufgehoben oder durch erklärende Zusatztafeln ergänzt. Auch auf Sylt gab es in der Vergangenheit wiederholt Diskussionen über eine mögliche Umbenennung. Vor rund zehn Jahren war ein entsprechender Vorstoß noch gescheitert.

Die Bahn nutzt den Namen schon länger nicht mehr Interessant ist, dass die Deutsche Bahn den Begriff "Hindenburgdamm" bereits seit längerer Zeit nicht mehr als offizielle Streckenbezeichnung verwendet.

Intern wird die Verbindung als Strecke "Nummer 2010" geführt. Dabei handelt es sich um die technische Bezeichnung der Bahnlinie zwischen Elmshorn und Westerland. Die traditionelle Bezeichnung blieb jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten und wurde auch von zahlreichen Medien weiterhin verwendet.