Neue Auswertung zeigt: Eine bestimmte Marke baut langlebige Autos

Autos sind inzwischen meist nur noch temporäre Begleiter. Nach drei Jahren Leasing gehen sie zurück und nach zehn Jahren verschwinden viele in den Export. Die Technik ist komplexer als vor 30 Jahren, was sie nicht unbedingt darauf auslegt, besonders alt zu werden. Umso bemerkenswerter ist es, dass einige Hersteller ihre Fahrzeuge nach wie vor auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auslegen. Eine aktuelle Datenauswertung zeigt, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind und welche Marken den längsten Atem haben.

Für die Untersuchung wurden Laufleistungen von über 174 Millionen Fahrzeugen ausgewertet. Ziel war es, zu bestimmen, welche Modelle die größte Wahrscheinlichkeit haben, die Marke von 250.000 Meilen – rund 400.000 Kilometer – zu erreichen.

Das Ergebnis fällt deutlich aus: Im Durchschnitt schaffen nur etwa 4,8 Prozent aller Fahrzeuge diese Distanz. Doch einzelne Modelle liegen um ein Vielfaches darüber. Dabei fällt besonders auf, dass gerade die japanischen Marken fast alle Spitzenplätze belegen.

Toyota führt mit Abstand Toyota dominiert die Rangliste gleich mit mehreren Modellen. Auf Platz eins steht der Toyota Sequoia, ein großer SUV, mit einer 39,1-prozentigen Wahrscheinlichkeit, 400.000 Kilometer zu erreichen. Dahinter folgen der 4Runner, der Highlander Hybrid, der Tundra und der Lexus IS.

Die Daten stammen aus der Langzeitstudie des Analyseunternehmens iSeeCars. Grundlage waren reale Kilometerstände und ein statistisches Modell, das die Überlebenswahrscheinlichkeit bis zu bestimmten Laufleistungen prognostiziert. Die Auswertung bezieht sich auf den US-Markt und berücksichtigt Modelle, die dort in nennenswerten Stückzahlen verkauft wurden – viele davon sind aber auch in Europa erhältlich oder technisch eng verwandt mit den entsprechenden Varianten hierzulande.

Dass Toyota in dieser Analyse vorn liegt, ist kein Zufall. Der Hersteller setzt seit Jahrzehnten auf eine konservative Entwicklungsstrategien mit bewährten Motoren, robusten Materialien und erprobter Technik. Neue Komponenten werden nur dann eingeführt, wenn sie sich als ausgereift und zuverlässig erwiesen haben. Diese konsequente Produktpolitik zahlt sich im Langzeiteinsatz aus.

Warum Modelle japanische Hersteller länger laufen Die hohe Laufleistung japanischer Fahrzeuge hat auch kulturelle Gründe. In vielen Unternehmen gilt das Prinzip des Kaizen – die Idee der kontinuierlichen Verbesserung. Dabei werden Fehlerquellen frühzeitig erkannt und beseitigt, statt sie durch schnelle Modellwechsel zu kaschieren.

Hinzu kommt eine klare technische Philosophie: Zuverlässigkeit vor Innovationstempo. Viele Modelle bleiben über Jahre hinweg konstruktiv weitgehend unverändert, was nicht nur die Fertigung stabilisiert, sondern auch die Wartung vereinfacht. Ersatzteile bleiben verfügbar, Werkstätten kennen die Technik, und Kinderkrankheiten sind längst behoben.