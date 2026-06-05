Neue elektronische Parkscheibe von OOONO: Was kann die neue P-DISC NO4?

Technisch bleibt das Grundprinzip der Parkscheibe unverändert. Die Parkzeit wird beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch eingestellt und die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt selbstständig.

Die P-DISC NO4 kommt zunächst zu einem Preis von 34,95 Euro auf den Markt. Damit liegt sie preislich über der bisherigen NO2 und leicht über der solarbetriebenen NO3.

Hier können Sie die P-DISC von OOONO direkt kaufen:

OOONO P-DISC NO4

OOONO P-DISC NO3

OOONO P-DISC NO2

OOONO P-DISC NO1 Kleineres Gehäuse und neues Display Die wichtigste Neuerung betrifft das Format. Während die bisherigen Modelle deutlich größer ausfallen, soll die NO4 mit ihrer kompakten Bauform an der Windschutzscheibe weniger auffallen. Das Gehäuse misst 60 x 60 Millimeter bei einer Dicke von 12 Millimetern. Gleichzeitig verspricht OOONO eine bessere Ablesbarkeit durch ein neues Hochkontrast-Display. Laut Hersteller soll die Anzeige auch bei direkter Sonneneinstrahlung und in dunklen Parkhäusern gut erkennbar bleiben.

Neu ist außerdem, dass die Parkscheibe bereits vorkonfiguriert ausgeliefert wird. Nutzer müssen weder Uhrzeit noch Datum einstellen. Nach dem Anbringen an der Windschutzscheibe soll die P-DISC NO4 sofort einsatzbereit sein.

Keine Solarzelle mehr Anders als die bisherige P-DISC NO3 verzichtet die neue Generation auf eine Solarzelle. Stattdessen setzt OOONO wieder auf Batteriebetrieb. Die vom Hersteller angegebene Laufzeit beträgt bis zu drei Jahre. Bei der NO3 nennt OOONO dagegen eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren durch die zusätzliche Solarunterstützung.

OOONO Die OOONO P-DISC 04 gibt es in Blau und Schwarz.

Damit ergibt sich ein ungewöhnlicher Generationswechsel. Die neue NO4 bietet zwar das modernere Design und ein kompakteres Gehäuse, bei der Energieversorgung fällt sie gegenüber der NO3 jedoch einfacher aus.

Zulassung bleibt erhalten An den rechtlichen Voraussetzungen ändert sich nichts. Wie die bisherigen Modelle verfügt auch die neue P-DISC NO4 laut Hersteller über eine Zulassung des Kraftfahrt-Bundesamtes und darf damit in Deutschland als elektronische Parkscheibe verwendet werden. Voraussetzung bleibt eine gut sichtbare Montage an der Windschutzscheibe.

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