Chaos um Warntafeln an Fahrradträgenr: Italien ignoriert eigenes Gesetz - Bußgelder drohen

Mit einem Dekret hatte das italienische Verkehrsministerium am 21. Januar 2025 rückwirkend zum Jahresanfang die Pflicht zur reflektierenden Warntafel für bestimmte Fahrradträger am Fahrzeugheck gelockert. Demnach ist keine Warntafel mehr erforderlich , wenn:

Die Regelung gilt für Fahrzeuge der Kategorien M1 (Pkw, SUV, Wohnmobile) und N1 (leichte Nutzfahrzeuge) – unabhängig von der Zulassung in Italien oder im Ausland.

Obwohl die Gesetzesänderung offiziell in Kraft ist, erkennen viele Polizeibehörden die Ausnahmeregelung nicht an. Ein späteres Rundschreiben des italienischen Innenministeriums hat für zusätzliche Verwirrung gesorgt und wird von den Behörden teilweise anders interpretiert als ursprünglich vorgesehen. Laut dem italienischen Automobilclub ACI sind Warntafeln auch bei modernen Kupplungsträgern weiterhin erforderlich.

Generell gilt in diesen Fällen eine verpflichtende Warntafel

Die italienischen Vorschriften legen genaue technische Anforderungen an Warntafeln fest. Die Tafel muss 50 × 50 Zentimeter groß sein, aus Metall bestehen und fünf diagonale rote Streifen auf weißem Grund zeigen. Eine reflektierende Beschichtung der Klasse II ist vorgeschrieben, um Sichtbarkeit bei Tag und Nacht zu gewährleisten. Zulässig sind nur typgenehmigte Tafeln mit Prüfnummer. Bei breiter Ladung sind zwei Tafeln erforderlich – jeweils links und rechts außen an der äußersten Stelle der Ladung.

Bußgelder und Kontrolle

Ein Verstoß gegen die Warntafelpflicht kann laut italienischer Straßenverkehrsordnung mit Bußgeldern zwischen 87 und 344 Euro geahndet werden. Besonders an stark frequentierten Reiserouten – etwa auf der Brennerautobahn, in Küstenregionen oder an Alpenpässen – kommt es regelmäßig zu Kontrollen. Auch bei ausländischen Fahrzeugen greifen die Vorschriften uneingeschränkt.