Elefant 2 bewegt mit 680 PS bis zu 130 Tonnen: Neue Schwerlasttransporter für die Bundeswehr

Die Bundeswehr baut ihre Schwerlasttransporter-Flotte weiter aus. Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) erhielt den Auftrag zur Lieferung von 56 weiteren schweren Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Das Auftragsvolumen beträgt rund 60,5 Millionen Euro brutto.

Die neue Bestellung ergänzt einen bereits bestehenden Rahmenvertrag über bis zu 137 Fahrzeuge. Mit dessen Abschluss hatte die Bundeswehr zunächst 32 Elefant-2-Sattelzugmaschinen fest bestellt. Der sieben Jahre laufende Vertrag sah darüber hinaus weitere Abrufe mit einem Gesamtwert von bis zu 122 Millionen Euro brutto vor. Diese Fahrzeuge wurden bis Anfang 2025 ausgeliefert. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs wird der Rahmenvertrag nun um weitere 56 Fahrzeuge erweitert.

Ungeschützter Schwerlasttransporter Der Elefant 2 gehört zur Familie der Schwerlasttransporter der Bundeswehr und ergänzt den geschützten Schwerlasttransporter Mammut, der ebenfalls von Rheinmetall MAN Military Vehicles stammt. Während der Mammut für Einsätze mit erhöhtem Schutzbedarf ausgelegt ist, übernimmt der ungeschützte Elefant 2 vor allem Transportaufgaben im militärischen Logistiknetz. Seine Hauptaufgabe besteht darin, schwere Gefechtsfahrzeuge über größere Entfernungen auf der Straße oder im Gelände zu verlegen.

Als Zugmaschine dient der vierachsige HX81 mit permanentem Allradantrieb. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Achtzylinder-Dieselmotor mit 500 kW beziehungsweise 680 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 2.700 Newtonmeter. Die Kraftübertragung erfolgt über ein automatisches Zwölf-Gang-Getriebe. Zusätzlich steht eine zuschaltbare Geländeuntersetzung zur Verfügung, um auch unter schwierigen Bedingungen ausreichend Zugkraft bereitzustellen.

Bis zu 135 Tonnen Der Elefant 2 erreicht auf befestigten Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 89 km/h. Steigungen von bis zu 60 Prozent können bewältigt werden. Die maximale Zuggesamtmasse liegt nach Herstellerangaben bei 135 Tonnen, die Bundeswehr nennt abweichend davon 130 Tonnen. Je nach verwendetem Auflieger lassen sich Nutzlasten von 30, 50 oder bis zu 70 Tonnen transportieren. Damit kann der Schwerlasttransporter unter anderem Kampfpanzer, Schützenpanzer, Bergefahrzeuge oder andere schwere militärische Ausrüstung aufnehmen. Darüber hinaus eignet sich der Elefant 2 auch für den Transport von Containern oder anderer Großladung.

Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal ist die Doppelwindenanlage des Herstellers Rotzler. Beide Winden erreichen jeweils eine Zugkraft von 20 Tonnen. Damit können beschädigte oder ausgefallene Fahrzeuge auf den Sattelauflieger gezogen werden, wenn sie nicht mehr aus eigener Kraft auffahren können. Das Bergen liegengebliebener Fahrzeuge zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Systems.

Die Sattelkupplung ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Tieflader und Schwerlastanhänger. Dadurch kann die Zugmaschine je nach Auftrag mit verschiedenen Transportkombinationen eingesetzt werden. Die Fahrerkabine entspricht der Kabine der ungeschützten Transportfahrzeug-Familie (UTF) der Bundeswehr und vereinheitlicht damit Bedienung und Ausbildung innerhalb des Fuhrparks.

Der Elefant 2 ist 9,35 Meter lang, 2,55 Meter breit und 3,93 Meter hoch. Seine Wattiefe beträgt 0,75 Meter. Der permanente Allradantrieb aller vier Achsen soll auch auf unbefestigten Wegen und im Gelände eine hohe Mobilität gewährleisten. Damit kann der Schwerlasttransporter schwere Fahrzeuge und Ausrüstung auch dort aufnehmen oder absetzen, wo befestigte Straßen nicht zur Verfügung stehen.