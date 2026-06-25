Nicht volltanken bei Hitze! Stimmt dieser Ratschlag überhaupt?

Die kurze Antwort lautet:

Ja, Sie dürfen Ihr Auto oder Wohnmobil auch bei hohen Temperaturen ganz normal volltanken.

Entscheidend ist allerdings, was unter "volltanken" verstanden wird. Wer bis zum ersten automatischen Abschalten der Zapfpistole tankt, macht auch bei 35 Grad oder mehr nichts falsch. Problematisch wird es erst, wenn danach weiterer Kraftstoff in den Tank gefüllt wird. Genau davor warnen Hersteller, Fachleute und technische Regelwerke.

Der größte Irrtum rund ums Tanken bei Hitze Der Rat "Bei Hitze nicht volltanken" sorgt häufig für Missverständnisse. Viele Autofahrer glauben, Benzin oder Diesel würden sich bereits in der Zapfsäule oder im unterirdischen Tank der Tankstelle stark erwärmen und deshalb schon beim Tanken ausdehnen.

Tatsächlich bleibt der Kraftstoff in den unterirdischen Lagertanks auch an heißen Sommertagen vergleichsweise kühl. Erst nachdem er in den Fahrzeugtank gelangt ist, erwärmt er sich durch Sonneneinstrahlung, aufgeheizten Asphalt oder die Motorwärme. Dann beginnt die Volumenausdehnung. Das eigentliche Problem ist deshalb nicht das Volltanken an einem heißen Tag, sondern das Nachfüllen nach dem automatischen Abschalten der Zapfpistole.

Warum die Zapfpistole automatisch abschaltet Die Abschaltautomatik signalisiert nicht nur, dass der Tank gefüllt ist. Sie sorgt auch dafür, dass der von den Fahrzeugherstellern vorgesehene Expansionsraum erhalten bleibt. Dieser freie Bereich dient als Reserve für Kraftstoffdämpfe und die temperaturbedingte Ausdehnung von Benzin oder Diesel. Steigt die Temperatur später an, kann sich der Kraftstoff ausdehnen, ohne dass Kraftstoff austritt oder das Entlüftungs- beziehungsweise Verdunstungssystem belastet wird.

Wer nach dem ersten Klick weiter tankt, füllt nach und nach auch diesen Sicherheitsbereich. Je nach Fahrzeugmodell können dabei zusätzlich bis zu 17 Liter in Expansionsräume und Schläuche gelangen. Diese Bereiche sind jedoch nicht als regulärer Tankinhalt vorgesehen.

Was passiert bei großer Hitze? Ist der Expansionsraum bereits mit Kraftstoff gefüllt, fehlt der Platz für die spätere Ausdehnung. Dann kann Kraftstoff austreten oder in das Verdunstungssystem gelangen, das eigentlich nur Kraftstoffdämpfe aufnehmen soll. Das kann den Aktivkohlefilter und weitere Bauteile belasten.