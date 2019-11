Umweltschutz-Paket Niederlande beschließt Tempo 100 auf Autobahnen

Die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h soll die Stickoxid-Emissionen deutlich senken und gilt tagsüber von 6 bis 19 Uhr. In der Nacht gilt dann das alte Tempolimit von 130 km/h. Allerdings wird das nur wenigen Fahrern nutzen, denn nur acht bis zehn Prozent der Autobahnverkehrs in den Niederlanden findet abends oder nachts statt.

0,34 Prozent Stickoxide werden eingespart

Die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte ist in die Kritik geraten, weil rund 18.000 Bauprojekte im Land per Gerichtsbeschluss wegen zu hohe Schadstoff-Emissionen verschoben wurden. Die jetzige Tempolimit-Verschärfung soll das Baugewerbe stützen. Das gilt in den Niederlanden als Hauptverursacher von Stickoxiden neben der Landwirtschaft sowie dem Pkw- und Lkw-Verkehr.

Der Verband der niederländischen Autohändler kritisierte das Tempolimit. Der Anteil des Verkehrs auf den Schnellstraßen am Schadstoffausstoß sei eigentlich gering, erklärte ein Sprecher. Besser seien Abwrackprämien für umweltbelastende, alte Autos.

Experten zufolge sollen mit den Maßnahmen die Emissionen um 0,34 Prozent gesenkt werden. Im Durchschnitt überschreiten 5,5 Prozent der Autofahrer das Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen.