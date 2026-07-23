6 Geländewagen im auto motor und sport-Test von 1980: Vom Jeep CJ 7 bis VW Iltis

Die Sehnsucht nach Freiheit und unberührter Natur war Anfang der 80er-Jahre ein starker Antrieb. Immer mehr Autofahrer träumten davon, dem Alltag zu entfliehen – nicht in einer braven Limousine, sondern in einem robusten Geländewagen, der keine Grenzen zu kennen schien. In der Ausgabe 08/1980 nahm sich "auto motor und sport" dieses Phänomens an und versammelte sechs der markantesten Kraxler ihrer Zeit zum großen Vergleichstest.
Vom amerikanischen Urgestein Jeep CJ 7 über den russischen Pragmatiker Lada Niva und den britischen Klassiker Land Rover bis hin zum japanischen Dauerläufer Toyota Land Cruiser trafen Ikonen aufeinander. Mit dem neuen Mercedes G-Modell und dem VW Iltis stellten sich zudem zwei deutsche Newcomer der Herausforderung. Der ...