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Fahrberichte

6 Geländewagen im auto motor und sport-Test von 1980: Vom Jeep CJ 7 bis VW Iltis

Geländewagen im historischen Test
Sechs Geländewagen im Vergleich

auto motor und sport vergleicht 1980 sechs Geländewagen von Jeep CJ 7 bis VW Iltis auf der Straße und im Gelände. Neu sind damals Lada Niva und Mercedes G.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.07.2026
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Geländewagenvergleich auto motor und sport 08/1980
Foto: Hans Peter Seufert

Die Sehnsucht nach Freiheit und unberührter Natur war Anfang der 80er-Jahre ein starker Antrieb. Immer mehr Autofahrer träumten davon, dem Alltag zu entfliehen – nicht in einer braven Limousine, sondern in einem robusten Geländewagen, der keine Grenzen zu kennen schien. In der Ausgabe 08/1980 nahm sich "auto motor und sport" dieses Phänomens an und versammelte sechs der markantesten Kraxler ihrer Zeit zum großen Vergleichstest.

Vom amerikanischen Urgestein Jeep CJ 7 über den russischen Pragmatiker Lada Niva und den britischen Klassiker Land Rover bis hin zum japanischen Dauerläufer Toyota Land Cruiser trafen Ikonen aufeinander. Mit dem neuen Mercedes G-Modell und dem VW Iltis stellten sich zudem zwei deutsche Newcomer der Herausforderung. Der ...

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