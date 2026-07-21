Österreich-Geschäft beendet: BP verkauft alle seine Tankstellen

BP verkauft sämtliche Anteile an der BP Retail Austria GmbH an die Schweizer Volenergy AG. Zum Paket gehören alle 250 unter der Marke betriebenen Tankstellen in Österreich. Rund 115 Standorte befinden sich im Eigentum von BP und werden von Franchisepartnern betrieben. Die übrigen Stationen werden von selbstständigen Händlern geführt oder als unbemannte Standorte betrieben. Der Abschluss wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende 2026 erwartet.

Zur Vereinbarung gehören außerdem die österreichische Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, das Flottengeschäft sowie BP-Anteile an drei Gemeinschaftsunternehmen. Dabei handelt es sich um die Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H., die Autobahn-Betriebe Gesellschaft m.b.H. und die TLM Tanklager Management GmbH in Linz. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen.

Für Kunden soll sich zunächst wenig ändern Nach dem Abschluss der Übernahme sollen die Tankstellen zunächst weiterhin unter der Marke BP betrieben werden. Grundlage dafür ist ein Markenlizenzvertrag zwischen beiden Unternehmen.

Nicht Bestandteil der Transaktion sind das Luftfahrtgeschäft Air bp sowie die Schmierstoffmarke Castrol. Beide Geschäftsbereiche verbleiben bei BP.

BP setzt seine Konzernstrategie fort Mit dem Verkauf verfolgt BP den weiteren Umbau seines Portfolios. Das Unternehmen will Kapital künftig auf Geschäftsbereiche konzentrieren, in denen es nach eigener Einschätzung langfristig wettbewerbsfähiger ist.

Downstream-Interimschef Richard Harding erklärte, BP wolle Investitionen stärker auf ausgewählte Märkte und Anlagen fokussieren. Österreich-Chefin Melanie Milchram-Pinter bezeichnete Volenergy als geeigneten Eigentümer für das Geschäft und kündigte einen geordneten Übergang für Mitarbeiter und Kunden an.

Volenergy übernimmt bereits das zweite BP-Geschäft Für Volenergy ist die Übernahme nicht die erste Transaktion mit BP. Das Unternehmen hatte bereits 2022 das Schweizer Tankstellengeschäft des britischen Energiekonzerns übernommen. Die zur Volare Group gehörende Gesellschaft betreibt nach eigenen Angaben mehr als 730 Tankstellen in der Schweiz und baut ihre Präsenz mit dem Einstieg in Österreich weiter aus.