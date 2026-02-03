"One Second Wow": Brabus wird Serien-Star bei Amazon

Gedreht wurde in Los Angeles, Mailand, Cannes, Dubai und in Bottrop, dem Sitz des Unternehmens. Die sechsteilige Serie begleitet Brabus über mehrere Monate hinweg und richtet den Blick auf Menschen, Abläufe und Entscheidungen hinter der Marke. Dabei steht weniger die Produktinszenierung im Vordergrund als der Alltag zwischen Führung, Design und internationaler Präsenz.

Menschen und Entscheidungen im Fokus CEO Constantin Buschmann führt das Familienunternehmen in zweiter Generation. Er spricht offen über Verantwortung, wirtschaftlichen Druck und die Herausforderung, unternehmerischen Anspruch und Privatleben in Einklang zu bringen. Mili Umicevic verantwortet als Creative Director das Design und die kreative Ausrichtung der Marke. Die Serie begleitet sie zwischen Konzeptentwicklung, Eventplanung und Markenführung.

Hinter den Kulissen zeigt sich ein enges Zusammenspiel vieler Bereiche. Neue Fahrzeugprojekte entstehen in parallelen Prozessen, bei denen Werkstatt, Designbüro und Management ständig aufeinander reagieren. Die Kamera beobachtet, wie Entscheidungen im Minutentakt fallen, wie technische Details noch kurz vor einer Präsentation verändert werden oder wie Termine unter hohem Druck koordiniert werden müssen. Dabei rückt die Serie nicht das fertige Produkt in den Mittelpunkt, sondern die Dynamik, die zu jedem Ergebnis führt.

Produktion und Konzept Deutlich wird, wie sehr Improvisation und Reaktionsgeschwindigkeit zum Alltag gehören. Wenn Liefertermine kippen, Ideen scheitern oder Bauteile nicht rechtzeitig eintreffen, entscheidet sich in wenigen Stunden, ob ein Projekt steht oder fällt. Die Serie will diese Momente ungeschönt einfangen – mit einem Blick auf Routinen, Diskussionen und Entscheidungen, die sonst verborgen bleiben.

Produziert wurde die Serie von "i&u Studios", einem Unternehmen der Leonine Studios. Regie führte Martina Hänsel, Produzent ist Christian Meinberger.

