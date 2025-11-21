Ooono Co-Driver No1 & No2 bei Black Friday 2025: Blitzerwarner jetzt richtig günstig

Sowohl das Einstiegsmodell Co-Driver No1 als auch der modernere Co-Driver No2 sind aktuell stark reduziert – mit Preisen, die es in diesem Jahr noch nicht gegeben hat.

Der Ooono Co-Driver No1 kostet bei Amazon derzeit nur 24,99 Euro statt 49,99 Euro. Das Nachfolgemodell Co-Driver No2, das über einen wiederaufladbaren Akku und CarPlay- sowie Android-Auto-Kompatibilität verfügt, ist auf 49,95 Euro reduziert (statt 79,95 Euro). Beide Geräte gehören zu den meistverkauften Verkehrswarnern in Europa und basieren auf den Echtzeitdaten der Plattform Blitzer.de.

Ooono Co-Driver No1 hier bei Amazon bestellen

Ooono Co-Driver No2 hier bei Amazon bestellen

Ooono Co-Driver No1 und No2: Unterschiede und Funktionen Der kompakte Co-Driver No1 ist ein einfaches, batteriebetriebenes Modell. Nach der Verbindung per Bluetooth mit dem Smartphone warnt er automatisch vor Gefahrenstellen wie Baustellen, Staus oder Unfällen. Der Co-Driver No2 ist technisch weiterentwickelt, wiederaufladbar und lässt sich in CarPlay oder Android Auto integrieren. Die Warnungen erfolgen über Licht- und Tonsignale, sobald sich das Fahrzeug einem gemeldeten Blitzer oder einer Gefahr nähert.

Beide Modelle greifen auf eine große Community-Datenbank zurück. Millionen Nutzer melden täglich neue Blitzer, sodass die Daten ständig aktuell bleiben.

Rechtliche Hinweise zur Nutzung Wichtig für Autofahrer: Der Besitz der Geräte ist erlaubt, die Nutzung zur aktiven Blitzerwarnung während der Fahrt jedoch nicht. Wer dabei erwischt wird, riskiert ein Bußgeld von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zulässig ist aber die Nutzung zur Warnung vor allgemeinen Gefahrenstellen oder das Abrufen der Daten vor Fahrtantritt.