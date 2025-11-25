AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Ooono P-Disc bei Black Friday: 3 Elektronische Parkscheiben bis zu 50 % günstiger

Ooono P-Disc No1, No2 und No3 beim Black Friday
Elektronische Parkscheiben bis zu 50 % günstiger

In der Blackweek 2025 gibt es die elektronischen Parkscheiben von Ooono aktuell zu Kampfpreisen. P-DISC NO1, NO2 und NO3 sind zwischen 32 und 50 Prozent günstiger. Doch welches Modell eignet sich für Sie?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.11.2025
Als Favorit speichern
Ooono P-Disc NO1 NO2 NO3
Foto: Ooono / Collage: Wittich

Grundsätzlich sind alle drei Parkscheiben nach der Straßenverkehrs-Ordnung zugelassen und können die klassische Parkscheibe ersetzen. Alle drei Varianten aktivieren sich automatisch, sobald das Fahrzeug steht. Die Anzeige der Ankunftszeit erfolgt auf die nächste halbe Stunde gerundet. Eine manuelle Bedienung ist nicht nötig. Auch die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit geschieht automatisch.

Aktuelle Angebote:

Die Parkscheiben werden mit Magnetklebepads an der Windschutzscheibe befestigt, entsprechend kann man sie leicht abnehmen – und ggf. in einem anderen Auto einsetzen. Ooono empfiehlt übrigens die Position unten rechts an der Frontscheibe, damit die Anzeige gut erkennbar bleibt und den Fahrer nicht stört.

Unterschiede zwischen P-DISC NO1, NO2 und NO3

  • Die NO1 ist das kleinste und einfachste Modell. Sie richtet sich an Autofahrer, die nur gelegentlich eine Parkscheibe benötigen und eine kompakte, günstige Lösung bevorzugen.
  • Die NO2 ist stabiler gebaut und auf regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Sie bietet eine längere Batterielaufzeit und eignet sich für Pendler oder Vielfahrer, die häufig auf Parkscheiben angewiesen sind.
  • Die NO3 ist das technisch ausgereifteste Modell. Sie kombiniert Batteriebetrieb mit Solarzellen und hat dadurch eine deutlich längere Laufzeit. Außerdem besitzt sie das größte, kontrastreichste Display und ist besser ablesbar.

Batterielaufzeit und Wartung

Die P-DISC NO1 und NO2 arbeiten mit Knopfzellen, deren Laufzeit je nach Nutzung ein bis zwei Jahre beträgt. Bei der NO3 verlängert die Solartechnik die Betriebszeit auf bis zu fünf Jahre. Wenn die Energie zur Neige geht, erscheint ein Symbol im Display, das frühzeitig zum Batteriewechsel auffordert. Der Austausch kann einfach ohne Werkzeug vorgenommen werden.

Fazit