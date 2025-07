Ooono P-Disc No.1 vs No.2 vs No3: Vergleich der elektronischen Parkscheiben

Die Unterschiede liegen vor allem im Design, der Energieversorgung und dem Komfort. Unser Vergleich zeigt, was man beim Kauf beachten sollte.

Ooono spricht mit den drei Varianten unterschiedliche Kundengruppen an:

Während die NO1 als kleinstes Modell vor allem durch ihre Schlichtheit überzeugt, richtet sich die NO2 an Nutzer mit höheren Ansprüchen an Stabilität und Batterielaufzeit. Die NO3 als Topmodell bringt zusätzlich Solartechnik mit – was die Laufzeit deutlich verlängert – und bietet das größte, kontrastreichste Display im Vergleich.