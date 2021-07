Opel-Werks-Maschinen auf eBay Kleinanzeigen Maschinen aus dem Werk Rüsselsheim zu verkaufen

Nanu, was ist denn da am Opel-Standort Rüsselsheim los? Auf der Plattform eBay Kleinanzeigen stehen aktuell jede Menge Gerätschaften aus der Schmiede und dem Werkzeugbau von Opel zum Verkauf. Das Angebot reicht von verschiedenen CNC-Drehmaschinen bis zum elf Tonnen schweren Brückenkran für 178.500 Euro – übrigens nur für Selbstabholer. Wir haben uns beim Hersteller erkundigt, was es mit dem Abverkauf der Werksausrüstung auf sich hat.

SGR Products / Screenshot Dieser Brückenlaufkran kostet 178.500 Euro, wiegt 11 Tonnen und ist nur für Selbstabholer.

Gängige Praxis

Eine Stilllegung von Teilen des Werkes oder Überkapazitäten scheinen nicht hinter Ausverkauf zu stecken, eher eine Umrüstung. Es handle sich um Maschinen, die seit fast einem Jahr nicht mehr im Einsatz gewesen seien, heißt es seitens Opel. Entsprechend waren auch keine Opel-Werker mehr daran beschäftigt. Dass man solche Gerätschaften über eine zum Weiterverkauf von Anlagen spezialisierte Firma anbiete, sei gängige Praxis.

Wenn Sie sich ohnehin lieber eine fahrbare Opel-Maschine kaufen möchten, dann findet Sie in der Fotoshow eine Kaufberatung zum Manta B. Der ist übrigens nicht nur leichter, sondern auch viel günstiger als so ein Brückenlaufkran.

Fazit

Opel verkauft nicht mehr benötigte Maschinen aus dem Werk in Rüsselsheim. Was für Mitarbeiter, die auf ebay-Kleinanzeigen Inventar aus "ihrem" Werk zum Verkauf sehen, auf den ersten Blick seltsam wirken mag, sei ein ganz normales Geschäft, erklärt der Hersteller. An den Maschinen habe schon seit dem vergangenen Jahr niemand mehr gearbeitet.