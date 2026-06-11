Paul Pietsch Award 2026 geht an BYD: Flash-Charging-Ladekonzept gewinnt renommierten Preis

Erstmals seit der Einführung des International Paul Pietsch Award im Jahr 1989 geht die Auszeichnung an ein chinesisches Unternehmen. Im Rahmen der BEST CARS-Gala von auto motor und sport wurde BYD für seine Super e-Platform mit Megawatt-Ladetechnologie geehrt. Die neue Ladeinfrastruktur soll es ermöglichen, innerhalb von fünf Minuten Energie für rund 400 Kilometer Reichweite nachzuladen. Überreicht wurde der Preis von den Mehrheitsgesellschaftern der Motorpresse Stuttgart, Dr. Patricia Scholten und Peter‑Paul Pietsch, an die Europa-Chefin von BYD, Maria Grazia Davino.

Die unter der Bezeichnung "Flash-Charging" von BYD entwickelte Ladetechnik setzt auf Ladepunkte im Megawatt-Bereich, um Elektroautos in kürzester Zeit aufladen zu können. Die Auswahl der Preisträger des Paul Pietsch Award trifft die Redaktion von auto motor und sport. "Das Flash-Charging könnte die Akzeptanz der E-Mobilität entscheidend vorantreiben", so Jens Dralle, Leiter der Abteilung Test&Technik, in seiner Vorstellung des Konzeptes. "Bisher brauchen längere Fahrten mit dem E-Auto mehr Planung als mit dem Verbrenner."

Blitzschnelle Aufladung BYD verknüpft die neue Ladeinfrastruktur mit der Blade Battery 2.0, deren Zellchemie sowie Thermomanagement gezielt für sehr hohe Ladeleistungen optimiert wurden. Nach Angaben des Herstellers lässt sich der Ladezustand bei Fahrzeugen mit der neuen Super-e-Plattform von BYD unter optimalen Bedingungen innerhalb von fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent steigern. Für den Bereich von 10 bis 97 Prozent werden rund neun Minuten genannt. Auch bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad Celsius soll sich die Ladezeit lediglich um rund drei Minuten verlängern.

300 Flash-Charger für Deutschland In China wird der Ausbau der neuen, auch Flash-Charging genannten Technologie bereits vorangetrieben, in Europa soll es jetzt losgehen, erklärte Maria Grazia Davino, Regional Managing Director BYD Europe, die den Preis entgegennahm. Erst am Vortag habe man in Großbritannien eine Ladestation mit zwei Plätzen eröffnet. Für Deutschland sei geplant, bis Jahresende die ersten von 300 Ladestellen einzurichten, zunächst bei Händlern der BYD-Premiummarke Denza.

Der nach dem Verleger, Rennfahrer und Mitbegründer des Medienhauses Motor Presse Stuttgart benannte International Paul Pietsch Award wird alljährlich von der Redaktion von auto motor und sport für herausragende innovative Konzepte und Entwicklungen im Automobilbereich vergeben.