CEO Alain Favey: "Das Fahrverhalten eines Peugeot muss besonders sein"

Sie beruht auf den "Driving Sensations", den Fahreindrücken, und auf Technologie. Innovation ist ein Treiber für uns und soll es auch bleiben – als Nächstes mit dem Hypersquare-Lenkrad und Steer-by-Wire im B-Segment (siehe Fotoshow über dem Artikel). Und natürlich auch das Design, das wir als ein zentrales Merkmal der Marke sehen. Wir wollen ein spezifisches Design haben, das vielleicht gar nicht jedem gefällt. Schließlich noch das Thema Qualität: Wir wollen zeigen, dass wir Topqualität ...