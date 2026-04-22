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CEO Alain Favey: "Das Fahrverhalten eines Peugeot muss besonders sein"

Peugeot-Chef Alain Favey im Interview
„Das Fahrverhalten eines Peugeot muss besonders sein“

Alain Favey ist seit 2025 CEO von Peugeot und sprach mit uns über Lenkräder, das Marken-Image und eine mögliche Rückkehr des RCZ.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.04.2026
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Alain Favey Peugeot Chef CEO
Foto: Stellantis

Wo sehen Sie Peugeot im Kontext der anderen Stellantis-Marken?

Unsere Positionierung ist "Upper Mainstream". Unter den europäischen Marken im Konzern haben wir als Volumenmarke eine klare Rolle, die sich nicht mit anderen Marken überschneidet.

Was macht diese Rolle aus?

Sie beruht auf den "Driving Sensations", den Fahreindrücken, und auf Technologie. Innovation ist ein Treiber für uns und soll es auch bleiben – als Nächstes mit dem Hypersquare-Lenkrad und Steer-by-Wire im B-Segment (siehe Fotoshow über dem Artikel). Und natürlich auch das Design, das wir als ein zentrales Merkmal der Marke sehen. Wir wollen ein spezifisches Design haben, das vielleicht gar nicht jedem gefällt. Schließlich noch das Thema Qualität: Wir wollen zeigen, dass wir Topqualität ...