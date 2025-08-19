Polizeieinsatz auf Autobahn: Q7-Fahrer mit 4,2 Promille und 220 km/h gestoppt

Nach Angaben der Polizeidirektion Südhessen meldete sich gegen 22:51 Uhr ein Zeuge bei der Notrufzentrale. Er schilderte, dass ein Audi Q7 mit ausländischem Kennzeichen auf der A67 in Höhe Einhausen in nördlicher Fahrtrichtung auffällig unsicher unterwegs gewesen sei. Das Fahrzeug sei in Schlangenlinien gefahren und habe stark wechselnde Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 220 km/h erreicht.

Beim Beifahrer stieg der Alkoholtester aus Polizeistreifen konnten das Auto mit Hilfe des Zeugen verfolgen und auf einem Parkplatz an der A5 bei Weiterstadt kontrollieren. Der Fahrer und sein Beifahrer standen beide unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte beim Fahrer einen Wert von 4,16 Promille. Beim Beifahrer ließ sich kein Wert ermitteln, da das Gerät ab fünf Promille abschaltet.

"Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der alkoholisierte Fahrer über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt", erklärte Alexander Lorenz, Erster Polizeihauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst.

Strafen bei Alkohol am Steuer In Deutschland gelten klare Promillegrenzen und abgestufte Sanktionen: