Porsche-Chef Blume bestätigt neuen Verbrenner-SUV in Macan-Größe

Porsche-Chef Oliver Blume hat erstmals offiziell Spekulationen bestätigt, dass nach dem Generationswechsel beim Macan, den es seitdem nur mehr elektrisch (siehe Bildergalerie oben) gibt, eine neue SUV-Baureihe in ähnlicher Größe ausschließlich mit Verbrennungsmotoren kommen wird: "Im B-SUV-Segment planen wir für die Zukunft eine eigenständige Modellreihe mit Verbrenner- und PHEV-Antrieb. Der neue SUV soll spätestens zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen", sagt Blume im Gespräch mit auto motor und sport. Und weil es den Macan weiter elektrisch geben wird, könnte für das Verbrenner-Auto in gleicher Größe eine andere Modellbezeichnung fällig werden.

Zudem kündigte Blume neue Performance-Versionen an. "Mit dem hochinnovativen T-Hybrid-Konzept haben wir den Verbrennungsmotor in unserer Ikone Porsche 911 auf ein noch höheres Niveau gesetzt. Der neuartige Performance-Hybrid erhöht den Fahrspaß und senkt gleichzeitig die Emissionen. Auch bei anderen Modellreihen werden wir dieses Prinzip mit innovativen Ideen weiterverfolgen", so Blume. "Der T-Hybrid könnte eine Option sein." Zudem prüfe Porsche "verschiedene Fahrzeugkonzepte im GT- und Hypercar-Segment".

Reaktion auf schwachen Hochlauf der E-Mobilität Dass Porsche die Verbrenner neben den Elektromodellen beibehalten und weiterentwickeln will, begründet Blume mit dem schwachen Absatz von Elektroautos in den wichtigen Märkten in China und den USA. "Der Hochlauf der E-Mobilität geht in den einzelnen Regionen aktuell deutlich langsamer voran als ursprünglich angenommen. Die Segmente sind immer noch relativ klein", erklärt Blume. "In China findet die E-Mobilität vor allem im Volumensektor und mit einem sehr nationalen Fokus statt. In den USA sind die Kunden insgesamt deutlich zurückhaltender bei vollelektrischen Fahrzeugen. Deshalb haben wir mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden entschieden, unser Angebot um zusätzliche Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modelle zu erweitern – ganz bewusst ergänzend zur E-Strategie."

Die werde Porsche nach der Einführung des Cayenne Electric mit der Markteinführung des 718-Nachfolgers als erstem vollelektrischen zweitürigen Sportwagen fortsetzen. "Es ist das Fahrzeug, das mich persönlich in den letzten Monaten vom Fahrerlebnis her am meisten begeistert hat", schildert Blume. "Wir haben den Mittelmotor nachgebildet, indem wir den elektrischen Motor und die Batterien in die Mitte gesetzt und dadurch eine perfekte Gewichtsverteilung realisiert haben. Und das Auto trotzdem sehr leicht gemacht – es ist das pure Vergnügen. Die Porsche-Fan-Gemeinde kann sich auf dieses Fahrzeug freuen. Es wird Maßstäbe setzen im Bereich sportliche E-Mobilität. Auch vom Design her wird es ein gelungener Wurf."