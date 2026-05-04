Rätsel um 911 GT3 im Feld: Wer lässt seinen zerstörten Porsche zurück?

Der Crash ereignete sich am 1.5.2026 gegen 20:40 Uhr auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach Zeugenaussagen bremste der Fahrer eines Porsche 911 GT3 plötzlich stark ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte zweimal gegen die Leitplanke.

An der Unfallstelle blieben Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsmittel zurück. Die Beschädigungen an den Leitplanken und die Spuren auf der Fahrbahn lassen auf einen erheblichen Aufprall schließen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf über 120.000 Euro geschätzt.

Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen Der Porsche wurde nach dem Zusammenstoß offenbar noch von der Autobahn entfernt. Wenig später fanden Einsatzkräfte den Sportwagen mehrere Kilometer entfernt in einem Feld bei Bruchköbel nahe der Bundesstraße 45. Das Modell war nicht mehr fahrbereit, vom Fahrer oder der Fahrerin fehlte jede Spur. Unklar ist weiterhin, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befanden und ob es Verletzte gab. Auch der Grund für das abrupte Bremsmanöver ist nicht bekannt.

Der Porsche trug ein serbisches Kennzeichen. Ob der Halter selbst am Steuer saß, ist offen. Die Identifizierung gestaltet sich in solchen Fällen aufwendiger, erfolgt aber in der Regel über internationale Abfragen zwischen Behörden sowie über bestehende Rechtshilfeverfahren.

Strafrechtliche Folgen bei Fahrerflucht Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist eine Straftat nach § 142 StGB. Bei einem Schaden in dieser Höhe drohen in der Regel:

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren

Punkte im Fahreignungsregister

Entzug der Fahrerlaubnis mit Sperrfrist

Regressforderungen der Versicherung von bis zu 5.000 Euro

Maßgeblich ist unter anderem, ob der Unfall bemerkt wurde und ob ein vorsätzliches Entfernen vorliegt. Die Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin dauert an. Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle unter der Telefonnummer 06181/9010-0 entgegen.