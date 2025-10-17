Rauch im Engelbergtunnel A81 bei Leonberg: Evakuierung und Sperrung

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei haben daraufhin den Tunnel vollständig evakuiert. Der Verkehr kam in beiden Röhren zeitweise vollständig zum Erliegen. Nach ersten Informationen bemerkten Autofahrer kurz nach der Einfahrt Rauch im Tunnel. Über Lautsprecher wurden sie aufgefordert, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen und zu Fuß ins Freie zu gehen. Unter den Evakuierten waren auch Familien mit Kindern und Haustieren. Laut Augenzeugen war die Stimmung angespannt, blieb aber geordnet, wie die Stimme berichtet.

Hinweise auf einen offenen Brand lagen zunächst nicht vor. Auch über die Ursache kann die Polizei noch keine Aussage machen. Laut einer Sprecherin stehe man noch am Anfang der Ermittlungen. Auch über Verletzte oder größere Schäden lagen keine bestätigten Informationen vor, so die Stimme.

Wartungsarbeiten ab Samstagabend Zusätzlich zur ungeplanten Evakuierung steht am Wochenende eine planmäßige Sperrung des Engelbergtunnels an. Grund sind turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Verkehrstechnik. Die Sperrung beginnt am Samstag um 23:00 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntagvormittag um 10:00 Uhr. Erste Fahrstreifen sollen bereits ab 21:30 Uhr gesperrt werden.

Die Sperrung betrifft beide Fahrtrichtungen. Laut der Autobahn GmbH des Bundes wird der Verkehr von Karlsruhe in Richtung Heilbronn ab der Anschlussstelle Leonberg-West umgeleitet. Von München kommend erfolgt die Umleitung über die Abfahrten Leonberg-Ost und Leonberg-West. Auch ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach wird eine Umleitung zur Anschlussstelle Leonberg-West eingerichtet.

Für Autofahrer, die an der Anschlussstelle Leonberg-Ost auf die Autobahn auffahren möchten, wird empfohlen, direkt auf Leonberg-West auszuweichen. Die Autobahn GmbH rechnet mit deutlichen Behinderungen und rät, die Strecke möglichst zu umfahren oder mehr Fahrzeit einzuplanen.

Doppelbelastung für den Verkehr Durch die ungeplante Sperrung infolge der Rauchentwicklung und die geplante Wartungssperrung am selben Wochenende droht im Raum Leonberg ein massiver Rückstau. Betroffen sind sowohl Pendler als auch Urlaubs- und Fernverkehr in Richtung Norden und Süden.

Ob die Rauchentwicklung Auswirkungen auf die geplanten Wartungsarbeiten hat, ist noch nicht klar. Eine Entscheidung hierzu soll laut Autobahn GmbH im Laufe des Abends oder in der Nacht fallen.