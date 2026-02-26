Registro Italiano E-Motion: Elektro-Porsche-Fahrer unter sich

Der bereits im Mai 2025 gründete Club, ist der weltweit erste offizielle Porsche-Club, der sich ausschließlich Elektrofahrzeugen des Stuttgarter Herstellers widmet. Das Registro Italiano E-Motion entstand aus einer Initiative italienischer Porsche-Kunden, die seit den ersten Taycan-Modellen im Jahr 2020 stolze Besitzer von Elektrofahrzeugen der Marke sind.

Leidenschaft für Elektromobilität Im neuen Club wollen sie gemeinsam ihrer Leidenschaft frönen. Der Club versteht sich als offizieller Verein für alle Liebhaber elektrischer Porsche und hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Mobilität zu fördern, indem es die Leistung, Innovation und Begeisterung hervorhebt, die die Elektromodelle der Marke bieten.

Eine aktive Community soll den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Ratschlägen unter den Mitgliedern fördern. Zudem will man gemeinsame, exklusive Aktivitäten ins Leben rufen. Unterstützung für die Club-Mitglieder gibt es durch spezielle Services und technische Informationen zu den Elektro-Modellen. Immer mit an Bord ist dabei Porsche Italien sowie das italienische Porsche-Händlernetz.

Gemeinsames Laden wird zur Herausforderung Bei einer ersten Clubausfahrt im September 2025 waren 131 Teilnehmer in 73 Elektro-Porsche am Start. Vom Porsche Experience Center Franciacorta ging es auf einer rund 630 Kilometer langen Tour durch die Alpen zum Traumwerk von Hans-Peter Porsche bei Salzburg. Der Enkel von Unternehmensgründer Ferdinand Porsche öffnet hier seine private Sammlung für die Öffentlichkeit.

Mit dabei 42 Taycan und 31 Macan – in allerlei Varianten: mit Heck- oder Allradantrieb, als S-Versionen, als Turbo S und sogar als zwei Turbo GT. Weil 73 Elektro-Porsche bei einem gemeinsamen Ladestopp in Brixen eine echte logistische Herausforderung darstellen, stellte Porsche zwei mobile Porsche-Turbo-Charging-Einheiten – normalerweise sind die Lkw an europäischen Rennstrecken im Einsatz – in Brixen bereit. Pro Einheit versorgen 14 Tonnen schwere Lithium-Batterien mit 2,1 MWh Energie je zehn Schnelllader mit bis zu 280 kW Ladeleistung.

Als nächstes Highlight sieht der Kalender des Registro Italiano E-Motion die italienische Porsche Parade 2026 im September in Mailand vor. Diese Parade zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der Porsche-Community in Italien.