Richard Hammond vor Gericht: Hohe Strafe für rasenden TV-Reporter

Den ersten Tempoverstoß leistet sich Hammond am 2. Dezember des vergangenen Jahres. Die Polizei misst seinen elektrischen Porsche Taycan Cross Turismo auf der A40 in Herefordshire mit 68 mph (ca. 109 km/h) bei einem Tempolimit von 50 mph (ca. 80 km/h). Nur 20 Tage später, am 22. Dezember, erfasst eine Kontrolle seinen Bentley Continental GT auf der A50. Hier fuhr er 82 mph (ca. 132 km/h), erlaubt sind 70 mph (ca. 113 km/h).

Sieben Strafpunkte und hohe Geldstrafe Vor dem Gericht in Telford bekennt sich Hammond über seine Anwälte zu beiden Vergehen schuldig. Die Richterin verhängt eine Gesamtstrafe von 1.771 Pfund (umgerechnet rund 2.067 Euro). Diese Summe setzt sich aus den eigentlichen Bußgeldern von 999 Pfund (1.166) sowie Gerichtskosten und Zuschlägen zusammen. Das Urteil umfasst zudem sieben Strafpunkte für seinen Führerschein. Zwei weitere Anklagepunkte, er habe die Schreiben der Polizei ignoriert, zieht die Anklage zurück, nachdem Hammond erklärt, er habe fristgerecht geantwortet.

Kein unbeschriebenes Blatt Für den Moderator sind Konflikte wegen zu hoher Geschwindigkeit nicht neu. Bereits 2013 erhielten er und sein Kollege Jeremy Clarkson während Dreharbeiten in Frankreich ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Zustellung der aktuellen Bescheide gestaltete sich für die Polizei übrigens schwierig. Briefe an ein Schloss und ein Anwesen Hammonds kamen als unzustellbar zurück. In seinem Haus in Wales – auf diese Adresse hat er rund 30 Fahrzeuge zugelassen – fanden sie ihn schließlich.