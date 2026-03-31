Robotik trifft Recht: Was bewaffnete UGV für Deutschland bedeuten

Der Centurio X20 ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV), das vollständig aus der Distanz gesteuert wird. Mit einer Länge von 350 cm, einer Breite von 190 cm und einer Höhe von 120 cm ist es kompakt und wendig. Der Dieselmotor mit 60 kW Leistung ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, während die spezielle Lenkgeometrie enge Wendemanöver und seitliches Versetzen erlaubt. Die Sensorik des Fahrzeugs umfasst ein 360-Grad-Kamerasystem, Nachtsichttechnik und Infrarotsensoren, die dem Operator eine umfassende digitale Sicht auf das Umfeld bieten.

Bewaffnung und Einsatzmöglichkeiten Das zentrale Element des Centurio X20 ist ein fernbedienbares Waffenmodul, das in der gezeigten Version mit einer 20-mm-Kanone und einem Maschinengewehr im Kaliber 7,62 mm ausgestattet ist. Die Bedienung erfolgt aus der Distanz, wobei der Operator die Ziele auswählt und die Waffen ausrichtet.

Die Stabilisierung der Anlage ermöglicht den Einsatz auch während der Fahrt. Diese Flexibilität macht das System besonders geeignet für Aufklärungs- und Sicherungsmissionen in unübersichtlichem Gelände.

Rechtliche Rahmenbedingungen Die Einführung bewaffneter UGVs wie dem Centurio X20 wirft zahlreiche rechtliche Fragen auf. Laut einer Analyse des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) sind die völkerrechtlichen Regelungen für den Einsatz solcher Systeme noch nicht abschließend geklärt.

Insbesondere die Frage, wie die Verantwortung für den Einsatz von Waffen aufgeteilt wird, ist zentral. Der Centurio X20 ist bewusst nicht vollständig automatisiert, sodass die Entscheidung über den Waffeneinsatz beim Operator bleibt. Dies könnte als ein Schritt zur Einhaltung internationaler Rechtsnormen gewertet werden.

Ethische Debatten Neben den rechtlichen Aspekten stehen auch ethische Fragen im Fokus. Die Möglichkeit, bewaffnete Systeme aus sicherer Distanz zu steuern, könnte die Hemmschwelle für militärische Einsätze senken. Kritiker warnen vor einer Entmenschlichung des Krieges, während Befürworter auf die potenzielle Reduzierung von Risiken für Soldaten hinweisen. Die Bundesstiftung Friedensforschung betont die Notwendigkeit, ethische Leitlinien für den Einsatz solcher Technologien zu entwickeln.

Integration in bestehende Strukturen Der Centurio X20 zeigt, wie sich klassische Fahrzeugtechnik und moderne Robotik verbinden lassen. Durch die Fernsteuerung und die Möglichkeit, mit bemannten Fahrzeugen zu kooperieren, erweitert das System die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr. Gleichzeitig bleibt die Integration in bestehende Strukturen eine Herausforderung, insbesondere in Bezug auf Kommunikation und Logistik.