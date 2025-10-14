AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Sanierung der Autobahn A59: Sperrung für 8 Monate

Sanierung der Autobahn A59
Sperrung für 8 Monate

Am 15.10.2025 beginnt die Sanierung der A59 in Fahrtrichtung Leverkusen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd und der Anschlussstelle Monheim.

Veröffentlicht am 14.10.2025
Autobahn A9 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Ab Mittwoch, 15.10., 21 Uhr, ist die A59 zunächst zwischen dem Dreieck Düsseldorf-Süd und der Anschlussstelle Richrath voll gesperrt. Ab Montag, 20.10., reicht die Sperrung dann bis Monheim. Die erste Bauphase dauert rund acht Monate.

Wie die Arbeiten ablaufen

Während der Sperrung wird die Fahrbahn komplett erneuert. Auch Brücken und Entwässerungseinrichtungen werden instandgesetzt, die Ausstattung der Strecke auf den aktuellen Stand gebracht. Nach Ende der Vollsperrung bleibt die A59 noch eine Zeit lang einstreifig befahrbar, bis die Restarbeiten erledigt sind. Anschließend beginnt die Sanierung in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Der Grund für die Arbeiten ist der schlechte Zustand der Betonplatten zwischen den Dreiecken Düsseldorf-Süd und Monheim-Süd. Deshalb wurde die Maßnahme vorgezogen.

So laufen die Umleitungen

Um den Verkehr während der Sperrung zu entlasten, richtet die Autobahn GmbH auf den Ausweichstrecken Bedarfsampeln ein. Sie sollen für einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss sorgen. Für die weiträumige Umleitung wird die Verkehrsführung am Autobahndreieck Langenfeld angepasst, wo A3 und A542 aufeinandertreffen.

Die Ampeln, Schilder und zusätzlichen Verkehrsführungen werden bereits in den kommenden Wochen aufgebaut.

Hintergrund zum Projekt

Die Sanierung umfasst die komplette und zwölf Kilometer lange Strecke zwischen Düsseldorf-Süd und Monheim-Süd. Ziel ist eine grundlegende Erneuerung, die die A59 für die kommenden Jahre wieder verkehrssicher macht.

Die A59 ist eine der zentralen Nord-Süd-Verbindungen am Rhein zwischen Düsseldorf und Köln. Sie verläuft parallel zur A3 und verbindet wichtige Ballungsräume sowie Industrie- und Logistikstandorte. Besonders Pendler zwischen Düsseldorf, Leverkusen und Köln nutzen die Strecke täglich. Durch ihre Lage dient die Autobahn auch als Zubringer zu mehreren großen Verkehrsachsen: Am Dreieck Düsseldorf-Süd besteht Anschluss an die A46, über das Kreuz Monheim-Süd erreicht der Verkehr die A542 und weiter die A3. Damit ist die A59 nicht nur für den regionalen, sondern auch für den überregionalen Verkehr von Bedeutung.

Eine längere Sperrung auf dieser Strecke führt daher schnell zu Ausweichverkehr auf der A3 und der B8, was die Belastung der ohnehin stark genutzten Routen weiter erhöht. Entsprechend wichtig sind die geplanten Umleitungsmaßnahmen und Verkehrslenkungen.