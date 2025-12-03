Saragossa mit neuen Spielstraßen: Wo ist die Super-Mario-Straße?

Im Viertel Arcosur der spanischen Großstadt Saragossa müssen sich die Anwohner wie in einer Spielewelt fühlen, denn zahlreiche Straßen des Stadtteils wurden nach bekannten Videospielen benannt. Die Idee dazu hatte kein spielverrückter Stadtplaner, sondern sie kam von den Anwohnern selbst. Die haben die entsprechende Namensgebung mit einer Abstimmung selbst herbeigeführt.

Dieser Vorschlag der Anwohner wurde bereits 2010 vom Stadtrat von Saragossa angenommen. Es gab lediglich zwei Bedingungen: Erstens durften die Videospiele nicht gewalttätig sein, und zweitens sollten die Namen der Spiele ins Spanische übersetzt werden, um die Sprachbarriere zu überwinden und so sicherzustellen, dass jeder sie versteht.

Super Mario und Tetris als Straße So kam es, dass der berühmteste Klempner der Spiele-Geschichte zum ersten Mal seinen Namen auf einer Straße verewigt bekam: Avenida de Super Mario Bros. Kurz darauf folgten Straßen, die nach Sonic the Hedgehog (Calle Sonic el Erizo), Space Invaders (Calle Invasores del Espacio) und The Legend of Zelda (Calle de la Leyenda de Zelda) benannt wurden. Mittlerweile haben auch die Videospiele Tetris (Calle del Tetris), Final Fantasy (Calle de Fantasía Final), Prince of Persia (Calle Príncipe de Persia), Gran Turismo (Calle Gran Turismo), The Sims (Calle los Sims) und Arkanoid (Calle Arkanoid) eigene Straßen.

Insgesamt gibt es in diesem Viertel zwölf Straßen, die sich über mehrere Häuserblöcke erstrecken und von der Welt der Videospiele inspiriert sind.

Arcosur ist jedoch nicht das einzige Viertel in Saragossa, das seine nerdige Seite auf den Straßen zur Schau stellt. Im benachbarten Stadtviertel Valdespartera können Besucher durch Straßen flanieren, die nach berühmten Filmfiguren oder Filmen benannt wurden. Darunter beispielsweise Der Zauberer von Oz, Die Schatzinsel, Frühstück bei Tiffany oder Ein Amerikaner in Paris.