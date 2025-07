Six Flags Qiddiya: Die schnellste Achterbahn der Welt im Video

In mancherlei Hinsicht ist Saudi-Arabien ein Land der Superlative. Das dürfte auch auf die Retortenstadt "The Line" zutreffen. Das Mega-Bauprojekt erstreckt sich, sobald es fertiggestellt ist, in der neu erschlossenen und besiedelten Region Neom von der nördlichen Küste des Roten Meeres 170 Kilometer ins Landesinnere. 2045 soll die neue, angeblich vollkommen energieautonome Stadt fertig sein; dann sollen dort etwa neun Millionen Menschen leben. Und die wollen unterhalten werden.

"Falcons Flight" wird 250 km/h schnell Deshalb ist innerhalb von "The Line" das riesige Freizeit-, Vergnügungs- und Kulturzentrum "Qiddiya City" geplant, das unter anderem eine Formel-1-Strecke beinhaltet. Die wenige Kilometer vor den Toren der Hauptstadt Riad angesiedelte Anlage strotzt ebenfalls nur so vor Superlativen. So soll der eingebettete "Six Flags Qiddiya" genannte Freizeitpark die schnellste, höchste und längste Achterbahn der Welt beherbergen. Sie heißt "Falcons Flight" (übersetzt: Flug des Falken) und soll am schnellsten Punkt bis zu 250 km/h erreichen. An ihrem höchsten Punkt erhebt sie sich auf fast 200 Meter.

Kürzlich hat die Falcon-Flight-Achterbahn ihre ersten Proberunden absolviert. Dabei scheint sie noch nicht mit voller Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Doch die Bilder, die das dabei gefilmte Video zeigt, lassen schon erahnen, welch enorme Adrenalinausschüttung während der gut dreiminütigen Fahrt zu erwarten ist. Teils stürzt die Bahn fast senkrecht in die Tiefe, um direkt im Anschluss in eine überhöhte Kurve einzubiegen. An einem anderen Punkt fällt sie fast in einen Tunnel hinein, um direkt danach enorme Höhenunterschiede nach oben und unten zu überwinden. Echte Loopings sind in dem Video nicht zu erkennen, aber auch so soll die "Falcon Flight" ein extremes Thrill-Level bieten.

Eröffnung noch 2025 geplant Medienberichten zufolge soll der Six-Flags-Themenpark in Saudi-Arabien bereits zu 80 Prozent fertiggestellt sein und noch in diesem Jahr eröffnet werden. Er ist mehr als 230.000 Quadratmeter groß, das sind gut 32 Fußballfelder. Darauf finden insgesamt 20 Fahrgeschäfte und Attraktionen Platz; die Falcon-Flight-Achterbahn bietet von ihnen wohl den meisten Nervenkitzel.