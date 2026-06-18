So kommen Sie noch an die Ostsee: A1 bei Hamburg an 4 Wochenende gesperrt

Besonders brisant sind die Zeitpunkte. Während die ersten Arbeiten noch vor der großen Reisewelle stattfinden, fallen zwei Juli-Sperrungen in die Sommerferien einiger Bundesländer. Zuvor werden für Norddeutschland sommerliche Temperaturen erwartet, was erfahrungsgemäß zusätzlichen Ausflugsverkehr auch in Richtung Ostsee nach sich zieht.

Vier Vollsperrungen bis Mitte Juli Die Sperrungen betreffen jeweils den Abschnitt zwischen Hamburg-Stillhorn und Hamburg-Harburg.

19.6.2026, 22:00 Uhr bis 22.6.2026, 5:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Lübeck

22:00 Uhr bis 5:00 Uhr Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung 26.6.2026, 22:00 Uhr bis 29.6.2026, 5:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Lübeck

22:00 Uhr bis 5:00 Uhr Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung 3.7.2026, 22:00 Uhr bis 6.7.2026, 5:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen

22:00 Uhr bis 5:00 Uhr Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung 10.7.2026, 22:00 Uhr bis 13.7.2026, 05:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen Spätestens bei den Juli-Terminen dürfte das Verkehrsaufkommen deutlich zunehmen. Dann haben unter anderem Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Sommerferien. Auch in Hamburg beginnen die Ferien am 9.7.2026.

So gelangen Autofahrer an die Ostsee Die offizielle Umleitung U76 führt über die B75. Sie verläuft von der Anschlussstelle Stillhorn über Kornweide und Neuland zurück zur A1 bei Harburg. Da die Strecke bereits heute stark belastet ist, müssen Autofahrer insbesondere zu den Hauptreisezeiten mit Verzögerungen rechnen. Wer Richtung Lübecker Bucht, Fehmarn oder Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist, sollte möglichst früh am Morgen oder außerhalb der typischen An- und Abreisezeiten starten.

Als großräumige Alternative kommt die Route über den Elbtunnel sowie die B432 im Bereich Norderstedt und Bad Segeberg in Betracht. Welche Strecke schneller ist, hängt allerdings von der jeweiligen Verkehrslage ab. Die gleichen Umleitungen und Empfehlungen gelten für die Sperrungen in Richtung Bremen / Nordsee.

Vorbereitungen für den Neubau der Süderelbbrücke Die Vollsperrungen stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Ersatzneubau der Süderelbbrücke. Während der Sperrungen werden unter anderem Leitungen verlegt, Baugruben vorbereitet, Entwässerungsanlagen erneuert und Kampfmittelsondierungen durchgeführt.