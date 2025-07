Sommerferien 2025: Alle Ferientermine der Bundesländer

Neun von 16 Bundesländern sind bereit in den Sommerferien. Neben Bayern und Baden-Württemberg, bei denen Sommerferien wie gewohnt spät beginnen – am 31. Juli bzw. am 1. August – fehlen noch Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. An acht Tagen, 31. Juli bis 8. August 2025, überschneiden sich die Ferientermine aller Bundesländer.

Starker Verkehr an den Sommerferien-Wochenenden In den Sommerferien und zu fast jedem Wochenende innerhalb der Ferien ist auf den Fernstraßen und Autobahnen mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Als Anreisetag in die Urlaubsgebiete im Süden oder an die Nord- oder Ostsee-Gebiete kristallisiert sich besonders der Samstag als starker Stau-Tag heraus.

Wir empfehlen daher abends oder nachts zu reisen, oder alternative Tage für die Urlaubsreise in die Sommerferien zu nutzen. Mit Blick auf den erhöhten Reiseverkehr sind auch erfahrungsgemäß die Spritpreise erhöht. Daher können Autofahrer mit unserer kostenlosen Spritpreis-App "mehr-tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) die aktuellen Preise checken und richtig sparen. Außerdem empfiehlt es sich nicht bei den überproportionalen teuren Autobahn-Tankstellen zu tanken, sondern von der Autobahn abzufahren und preiswerte Tankstellen in Autobahn-Nähe zu nutzen.

Die Regelung für die Sommerferien Die Schulferien werden von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz abgeschlossen. Grundlage dafür ist die "Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtsstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen", die am 9. Februar 2021 in Kraft getreten ist.

Darin heißt es unter anderem: "Die Sommerferien werden regional gestaffelt und unter Berücksichtigung der jeweiligen landesspezifischen Gegebenheiten für die einzelnen Länder von der Kultusministerkonferenz langfristig festgelegt. Dabei kann ein Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September ausgeschöpft werden."

Wie lange dauern die Sommerferien? Die Mindestdauer der Sommerferien beträgt sechs Wochen.

Warum gibt es unterschiedliche Ferientermine? Mit den verschiedenen Terminen zu Beginn und Ende der Sommerferien will man den Verkehr und die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten in den Feriengebieten entzerren.

Wechseln sich die Bundesländer mit dem Beginn der Schulferien ab? Ja, für ein rollierendes System zur Festlegung der Sommerferientermine sind fünf Ländergruppen vereinbart. Diese Ländergruppen wurden u. a. im Hinblick auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Gesamtbevölkerung auf den Gesamtferienzeitraum gebildet:

Gruppe 1: Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Gruppe 2: Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Gruppe 3: Nordrhein-Westfalen

Gruppe 4: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Gruppe 5: Baden-Württemberg, Bayern Können die Sommerferien beliebig früh beginnen? Nein. Grundlage für die konkrete Festlegung der Sommerferien sind die jeweiligen Jahreskalender mit kirchlichen Feiertagen. In Jahren mit späteren Oster- und Pfingstfeiertagen müssen die Sommerferien später beginnen, damit ein ausreichender Lern- und Prüfungszeitraum am Ende des Schuljahres gewährleistet ist.