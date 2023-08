Sophie Piëch forscht an Krebs-Medikamenten

Piëch studierte anschließend Bio-Chemie an der Universität in Zürich und im Anschluss Arzneimittelforschung und -entwicklung am University College London. Seit 2020 ist sie Doktorandin im Bereich der Krebsforschung am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Gleichzeitig hat sie einen Lehrgang zur Vorbereitung von Aufsichtsratstätigkeiten absolviert und ist darüber hinaus noch eine Geschäftsführerin in der Beteiligungsfirma ihres Vaters, der Dr. Hans Michel Piëch GmbH. Darüber hinaus ist sie Anteilseignerin an der Porsche SE.