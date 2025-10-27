Sperrung A4/A559 bei Köln: Bombensuche im Kreuz Gremberg

Die Sperrungen gelten von Montag- auf Dienstagnacht (27./28.10.) sowie von Dienstag- auf Mittwochnacht (28./29.10.), jeweils von 21:00 bis 5:00 Uhr. Betroffen sind die Fahrbeziehungen von der A559 aus Bonn kommend auf die A4 Richtung Aachen sowie von der A4 aus Aachen kommend auf die A559 Richtung Köln. Auch die Abfahrt Vingst bleibt in dieser Zeit geschlossen.

Arbeiten für die Kampfmittelerkundung Die Autobahn GmbH Rheinland entfernt in den beiden Nächten Schutzplanken, um Platz für die geplanten Untersuchungen zu schaffen. Mit der Kampfmittelerkundung soll geprüft werden, ob sich im Untergrund noch Blindgänger oder andere Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Solche Prüfungen sind bei älteren Bauwerken üblich, bevor größere Bauarbeiten beginnen.

Entsprechende Untersuchungen erfolgen mithilfe von Messgeräten, die magnetische oder metallische Störungen im Boden erfassen. Erst wenn das Gelände als frei gilt, können die eigentlichen Bauarbeiten starten.

Umleitungen und betroffene Strecken Für den Verkehr sind Umleitungen mit rotem Punkt ausgeschildert. Wer aus Richtung Bonn kommt, wird über das Kreuz Köln-Ost und die Anschlussstelle Köln-Merheim geführt. In der Gegenrichtung – von Köln auf die A4 Richtung Olpe oder in umgekehrter Richtung – verläuft die Umleitung über die Anschlussstelle Köln-Poll.

Das Autobahnkreuz Köln-Gremberg verbindet die A4 mit den Autobahnen A559 und A59 auf der rechten Rheinseite. Es zählt zu den wichtigsten Verkehrsknoten im Rheinland und ist täglich stark belastet. Die Brücken des Kreuzes stammen teils aus den Jahren 1939 und 1963.