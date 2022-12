Sportwagen-Neuzulassungen November 2022 Der Markt fliegt, die Sportler auch

Die Pkw-Neuzulassungen im November summieren sich auf 260.512 Autos, ein Plus von 31,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das Sportwagensegment profitiert vom anziehenden Geschäft zum Jahresende.

Sportwagen bleiben Nischenprodukt

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg verzeichnete für den Berichtsmonat 2.076 neu zugelassene Sportwagen und damit um 38,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Mit diesem satten Zuwachs reduziert sich der Rückstand auf das Vorjahresgesamtergebnis auf nur noch minus 3,9 Prozent. Trotz der vielen positiven Zahlen bleibt aber auch Fakt: Sportwagen sind nur ein absolutes Nischenprodukt. Im November liegt ihr Marktanteil gerade mal bei 0,8 Prozent. Nach elf Monaten und insgesamt 24.357 neu zugelassenen Sportwagen steht ein Marktanteil von einem Prozent in den Büchern.

Porsche 911 mit Minus an der Spitze

Von denen, die sich einen neuen Sportwagen im November in die Garage gestellt haben, haben die meisten zu einem Porsche 911 gegriffen. Der Klassiker aus Zuffenhausen konnte 654 Kunden überzeugen – fast ein Drittel aller Sportwagenkäufer. Beachtlich schlägt sich der neue Mercedes SL, der mit 246 Neuzulassungen erneut auf Rang zwei steht. Im November allerdings direkt vor seinem Markenkollegen E-Klasse Coupé.

Bereits deutlich abgeschlagen folgen BMW Z4 und Audi TT. Ordentlich zulegen konnte der Toyota GR86, der sich bis auf Platz sechs vorschieben konnte. Ab dem Ford Mustang auf Rang acht werden die Zulassungszahlen dann bereits zweistellig. Boxster und Cayman aus dem Hause Porsche stehen vor dem Mercedes AMG-GT. Der Jaguar F-Type gibt vor seinem letzten Verkaufsjahr in 2023 nochmal Gas. Ebenso der Alpina A110 sowie der ebenfalls bereits angezählte Audi R8. Das Schlusslicht im Sportwagenreigen bildet der Lexus LC, der mit seinen nur sechs Neuzulassungen der absolute Exot unter den Exoten auf deutschen Straßen ist.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.

Fazit

Im November profitiert auch das Sportwagensegment vom deutlich anziehenden Neuwagenmarkt. Ihr Marktanteil bleibt aber weiter insgesamt gering. Und König der Sportwagen bleibt unverändert der Porsche 911.