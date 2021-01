15 Jahre und länger in Erstbesitz US-Autobesitzer vergöttern ihren Prius

Japanische Modelle gelten als sehr zuverlässig und langlebig, ihre Besitzer als besonders zufriedene Autokunden. Doch ist das nur ein Klischee oder lässt sich das als Fakt bestätigen? Wenn man einer neuen Statistik des amerikanischen Auto-Vergleichsportals iSeeCars.com glaubt, dann trifft Letzteres in den USA zu. Der Auswertung zufolge hängen die Autobesitzer dort besonders an ihren japanischen Karossen und behalten diese demnach besonders lange.

Nur Japaner in den Top Ten

Die Statistiker der Suchmaschine, die Käufern hilft, die besten Auto-Angebote zu finden, haben sich dafür viel Mühe gemacht. Bei 660.000 Autoverkäufen des vergangenen Jahres haben sie untersucht, wie lange sich das jeweilige Fahrzeug – begrenzt auf die Modelljahre 1981 bis 2005 – im Erstbesitz befunden hat. Mit eindeutigem Ergebnis: Amerikanische oder europäische Autos spielen hier nur eine sehr untergeordnete Rolle. Im Gegensatz zu den Japanern, die ausnahmslos jeden Platz der Top Ten besetzen.

iseecars.com-Statistik - 15 Jahre in Erstbesitz - Gesamtwertung Modelle Platz Marke Modell Erstbesitzer, die ihr Auto mindestens 15 Jahre behalten Vergleich zum Durchschnitt 1 Toyota Prius 13,7 % x 2,2 2 Toyota Highlander 12,4 % x 2,0 3 Toyota Tacoma 11,6 % x 1,9 4 Toyota Sienna 11,5 % x 1,9 5 Toyota Tundra 11,3 % x 1,8 6 Honda CR-V 10,7 % x 1,8 7 Honda Pilot 10,4 % x 1,7 8 Subaru Forester 9,8 % x 1,6 9 Toyota 4Runner 9,4 % x 1,5 10 Toyota Sequoia 9,1 % x 1,5 Durchschnittswert 6,1 %

Vor allem Toyota sticht hier hervor; die Modelle des Herstellers machen die Top Five unter sich aus. An der Spitze steht der Prius: Satte 13,7 Prozent der Autos, die 15 Jahre oder älter sind, befinden sich noch immer im Besitz des ursprünglichen Käufers. Damit kann der Kompakte mit Hybridantrieb den Durchschnittswert (6,1 Prozent) mehr als verdoppeln. "Der Prius zieht praktisch veranlagte Fahrer an", sagt Karl Brauer, der bei iSeeCars.com die Analyse-Abteilung leitet. "Mit seinem geringen Verbrauch und seinen niedrigen Betriebskosten lohnt sich ein möglichst langer Besitz finanziell für Prius-Fahrer besonders stark."

Bunte Mischung der Segmente

Die vier weiteren meist konventionell angetriebenen Toyota-Modelle Highlander, Tacoma, Sienna und Tundra sind dem Prius dicht auf den Fersen. Als erste Nicht-Toyotas folgen die Honda-Vertreter CR-V und Pilot auf den Plätzen sechs und sieben. Achter wird der Subaru Forester, bevor mit dem 4Runner und dem Sequoia zwei weitere Toyotas die Top Ten beschließen. Diese präsentiert sich als bunte Mischung aus Kompaktwagen, Minivans, SUVs und Pickups. Allerdings sind mit dem Toyota Prius und (neuerdings) Highlander sowie Honda CR-V und Subaru Forester nur vier Modelle vertreten, die auch hierzulande angeboten werden.

iseecars.com-Statistik - 15 Jahre in Erstbesitz - Marken Platz Marke Erstbesitzer, die ihr Auto mindestens 15 Jahre behalten Vergleich zum Durchschnitt 1 Toyota 9,8 % x 1,6 2 Honda 8,1 % x 1,3 3 Subaru 8,0 % x 1,3 4 Acura 7,9 % x 1,3 5 Mazda 6,3 % x 1,0 Durchschnittswert 6,1 % 6 Mitsubishi 5,5 % x 0,9 7 Hyundai 5,5 % x 0,9 8 Chrysler 5,5 % x 0,9 9 Nissan 5,3 % x 0,9 10 Lexus 5,2 % x 0,9

Betrachtet man die Marken, ergibt sich ein folgerichtiges Bild: Toyota führt ein Japan-Sextett an, dessen Produkte von ihren Erstbesitzern besonders oft länger als 15 Jahre behalten wird. Hyundai (Platz sieben) und Chrysler (Rang acht) sind die einzigen Nicht-Japaner, die hier vertreten sind.

iseecars.com-Statistik - 15 Jahre in Erstbesitz - SUVs Platz Marke Modell Erstbesitzer, die ihr Auto mindestens 15 Jahre behalten Vergleich zum Durchschnitt 1 Toyota Highlander 12,4 % x 2,1 2 Honda CR-V 10,7 % x 1,8 3 Honda Pilot 10,4 % x 1,7 4 Subaru Forester 9,8 % x 1,6 5 Toyota 4Runner 9,4 % x 1,6 6 Toyota Sequoia 9,1 % x 1,5 7 Toyota RAV4 8,7 % x 1,5 8 Acura MDX 7,9 % x 1,3 9 Hyundai Tucson 7,6 % x 1,3 10 Subaru Outback 6,8 % x 1,1 Durchschnittswert 5,9 %

Erst in den Sub-Kategorien schlägt die Stunde der amerikanischen und europäischen Hersteller. Nicht jedoch bei den SUVs: Mit dem Hyundai Tucson gelingt es allein einem Koreaner, in die Phalanx der Japaner einzudringen und Platz neun zu erreichen. Gerade noch überdurchschnittliche 7,6 Prozent seiner Erstbesitzer behalten ihn 15 Jahre oder länger. Zum Vergleich: Der SUV-Spitzenreiter Toyota Highlander erreicht eine Quote von 12,4 Prozent.

iseecars.com-Statistik - 15 Jahre in Erstbesitz - Pickups Platz Marke Modell Erstbesitzer, die ihr Auto mindestens 15 Jahre behalten Vergleich zum Durchschnitt 1 Toyota Tacoma 11,6 % x 1,8 2 Toyota Tundra 11,3 % x 1,8 3 Nissan Frontier 8,5 % x 1,3 4 GMC Canyon 7,8 % x 1,2 5 Chevrolet Colorado 7,6 % x 1,2 6 Nissan Titan 6,7 % x 1,1 Durchschnittswert 6,3 % 7 Chevrolet Silverado 1500 6,0 % x 0,9 8 Ford Ranger 5,3 % x 0,8 9 Ram 1500 5,2 % x 0,8 10 Ford F-150 5,1 % x 0,8

In der Pickup-Bestenliste sind die Amerikaner zumindest vertreten. Doch nur der viertplatzierte GMC Canyon und der Chevrolet Colorado auf Position fünf liegen über dem Durchschnitt, nachdem in diesem Segment 6,3 Prozent der Erstbesitzer ihr Auto länger als 15 Jahre behalten. Erstaunlich: Amerikas Dauer-Bestseller, der Ford F-150, schafft es gerade so in die Top Ten und wird von seinen Erstbesitzern deutlich kürzer behalten als in diesem Segment üblich.

iseecars.com-Statistik - 15 Jahre in Erstbesitz - Sportwagen Platz Marke Modell Erstbesitzer, die ihr Auto mindestens 15 Jahre behalten Vergleich zum Durchschnitt 1 Mazda Miata / MX-5 7,6 % x 1,9 2 BMW Z4 6,7 % x 1,7 3 BMW M5 4,9 % x 1,2 4 Chevrolet Corvette 4,3 % x 1,1 5 Ford GT 4,2 % x 1,0 6 Audi S4 4,1 % x 1,0 Durchschnittswert 4,1 %

Bei den Sportwagen tauchen die ersten Europäer in der Auswertung auf. Genauer: Mit den BMW-Modellen Z4 und M5 sowie dem Audi S4 schummeln sich drei Bayern in die Top Six. Auch die Chevrolet Corvette und der Ford GT sind hier am Start. Allerdings nicht ganz vorne. Da steht mit dem Mazda Miata (hier als MX-5 bekannt) ein – genau richtig – Japaner.

Fazit

Natürlich lässt die Auswertung von iseecars.com nur bedingt Rückschlüsse auf den deutschen Markt zu. Zu viele von den Modellen, die in den USA besonders lange von ihren Erstbesitzern behalten werden, sind hierzulande gar nicht offiziell erhältlich. Zudem lässt die Statistik nur eine Betrachtung früherer Jahre zu; seit dem Modelljahr 2005 kann sich schließlich viel verändert haben – sowohl zum Positiven als auch Negativen. Doch zumindest in den USA lebt der Mythos vom zuverlässigen Japaner und seinen sehr zufriedenen Kunden munter weiter. Zumal die meisten der dort angebotenen Modelle der Hersteller aus Fernost vor Ort produziert werden.