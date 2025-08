Strada della Forra am Gardasee geöffnet: Es gibt aber einen Haken

Nach umfangreichen Sanierungen und intensiver geologischer Überwachung wurde die berühmte Panoramastraße am 1.8.2025 wieder für den Verkehr freigegeben.

Allerdings gilt vorerst eine Einbahnregelung : Die Strecke darf ausschließlich bergauf – also vom Gardasee hinauf in Richtung Pieve di Tremosine – befahren werden. Bergab bleibt die Straße weiterhin gesperrt . Grund dafür ist die nach wie vor bestehende geologische Unsicherheit im Bereich des Camino-Tunnels.

Die Behörden sprechen von einer Übergangslösung. Ziel sei es, den Verkehr zumindest teilweise wieder zu ermöglichen, ohne neue Risiken einzugehen. Gleichzeitig soll das Risiko möglicher Staus und gefährlicher Begegnungsverkehre in den engen Kurven verringert werden. Weitere Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Strecke sind laut Provinzverwaltung bereits in Vorbereitung.

Das ist die Strada della Forra

Die Strada della Forra (SP38) befindet sich im Gemeindegebiet von Tremosine sul Garda am Westufer des Gardasees in der Lombardei. Sie begann an der Gardesana-Straße (SS45bis) beim Ortsteil Porto und führte hinauf ins malerische Dorf Pieve di Tremosine. Die Trasse folgte dabei der tief eingeschnittenen Schlucht des Wildbachs Brasa – ein geologisches und landschaftliches Highlight der Region.