Suzuki-Garantieprogramm: 10 Jahre Garantie auf alle Modelle, aber nicht ohne Bedingungen

Statt wie bisher nach sechs Jahren zu enden, gilt die modellübergreifende Herstellergarantie künftig bis zu zehn Jahre oder 200.000 Kilometer Laufleistung – und das sogar rückwirkend für viele bereits zugelassene Fahrzeuge. Mit diesem Schritt reiht sich der japanische Hersteller in den kleinen Kreis von Marken ein, die eine ähnlich lange Garantiedauer bieten, darunter Toyota, Lexus, Kia und KGM.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Die zusätzliche Garantie geht von Suzuki Niederlande aus und betrifft dementsprechend auch nur die Niederlande. In Deutschland bleibt es vorerst bei einer Herstellergarantie von drei Jahren. Suzuki Deutschland hat bisher auch keine Einführung eines vergleichbaren Plans angekündigt. Doch wie funktioniert das im Detail?

Garantie-Modell mit mehreren Stufen

Im Kern setzt Suzuki auf drei Stufen. Die ersten drei Jahre deckt die reguläre Herstellergarantie ab, die es auch in Deutschland gibt. In den Niederlanden gab es bisher noch drei weitere Jahre von Suzuki Niederlande obendrauf.

Ab dem siebten Jahr greift eine jährliche Verlängerung: Nach jeder Wartung bei einem autorisierten Suzuki-Servicebetrieb wird die Garantie automatisch um zwölf Monate verlängert, bis zehn Jahre Garantie voll sind. Voraussetzung ist, dass die Wartung gemäß Herstellervorgaben erfolgt und mögliche Mängel vorab behoben werden.

Für Suzuki-Fahrer bedeutet das neue Programm zusätzliche Planungssicherheit und potenziell höhere Wiederverkaufswerte. Gleichzeitig erhält jeder Kunde bis zum zehnten Jahr europaweite Pannenhilfe sowie weiterhin zwölf Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen. Die Lackgarantie bleibt bei drei Jahren ohne Kilometerbegrenzung.

Nicht nur für Neuwagen, sondern auch für Gebrauchte

Interessant ist die Rückwirkung: Auch ältere Suzuki-Modelle können in das neue Programm einsteigen, sofern sie weniger als zehn Jahre alt sind, unter 200.000 Kilometer liegen und die technischen Bedingungen erfüllen. Dazu gehört, dass das Fahrzeug lückenlos bei einem Suzuki-Händler gewartet wurde und dabei ausschließlich Originalteile zum Einsatz kamen. Sollte das Fahrzeug nicht lückenlos beim Vertragspartner gewartet worden sein, kann ein einmaliger Suzuki-Wartungscheck den Wiedereinstieg ermöglichen.

Damit setzt Suzuki ein klares Zeichen in Richtung Zuverlässigkeit und Langzeitbetreuung. Die Marke nutzt ihre traditionell niedrigen Defektraten, um ein Garantieversprechen abzugeben, das in dieser Breite bislang nur wenige Wettbewerber anbieten.

Im Aufmacherbild und der Galerie sehen Sie den neuen Suzuki Swift.