Tank-Lkw eingeklemmt: So kam der da wieder raus

Der Lkw-Fahrer hatte auf einem Gelände hinter einer Tankstelle versucht, seinen mit Kraftstoff beladenen Tankzug zu wenden. Offenbar hatte er den Platz zum Rangieren falsch eingeschätzt und verkeilte seinen Lkw zwischen einem Gebäude und mehreren Garagen. Bei den Versuchen, sich wieder zu befreien, beschädigte er die Garagen so schwer, dass sie drohten einzustürzen. Der Tankauflieger bliebt trotz der Beschädigungen dicht, Kraftstoff lief nicht aus, auch wurden keine Personen verletzt.

Um den Tankwagen aus seiner unglücklichen Position bewegen zu können, verteilte die Feuerwehr Wasser und Schaummittel auf dem Boden im Bereich der Reifen. Die dadurch verringerte Reibung sollte verhindern, dass sich die Reifen beim Ziehen zu stark gegen den Untergrund stemmten.

Anschließend begann zusammen mit einem Abschleppdienst die eigentliche Bergung. Dabei ließ sich das komplette Gespann nicht auf einmal aus seiner Position ziehen. Zugmaschine und Tankauflieger mussten stattdessen kontrolliert und schrittweise bewegt werden. Durch Ziehen und mehrmaligem Rangieren gelang es den Einsatzkräften dann das Gespann zu befreien.

Feuerwehr und THW mit 28 Kräften im Einsatz An dem Einsatz waren neben Feuerwehr, THW und Abschleppdienst auch Mitarbeiter der Stadt Kleve und der Umweltbetriebe sowie ein Umweltfachberater des Kreises Kleve und die Polizei beteiligt.

Insgesamt rückten 13 Feuerwehrleute des Löschzuges Kleve und 15 Helfer des THW an. Nach rund fünf Stunden konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Der Tankauflieger und die Garagen wurden bei dem Vorfall beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es keine Angaben.