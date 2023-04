Tanken vor Ostern Wann ist der Sprit günstig?

Nach einer Auswertung unserer Spritpreis-App "mehr tanken" sind im Jahr 2022 die Preise für Diesel und E10 Super-Benzin in der Woche vor Ostern (12.4.2022) an kontinuierlich angestiegen. Lag der Benzinpreis an diesem Tag bei durchschnittlich 1,932 Euro pro Liter, so wurden an Karfreitag (16.4.2022) 1,959 Euro aufgerufen, am Ostermontag standen durchschnittlich 1,965 Euro auf der Preistafel.

Ähnlich sah es bei Diesel aus. Am 12.4.2022. kostete der Diesel 1,960 Euro pro Liter, am 16.4. waren es 2,020 Euro und am 19.4. 2,028 Euro. Beide Spritsorten stiegen auch nach Ostern weiter an. Das hatte noch in der Folge mit den starken Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen steigenden Kraftstoffpreisen zu tun. Der Tank-Rabatt wurde in Deutschland erst am 1. Juni 2022 eingeführt.

Spritpreise an Ostern 2022 Datum Benzin E5 in Euro pro Liter Benzin E10 in Euro pro Liter Diesel in Euro pro Liter Montag 12.04.2022 1,990 1,932 1,960 Dienstag 13.04.2022 1,991 1,932 1,965 Mittwoch 14.04.2022 1,998 1,939 1,985 Donnerstag 15.04.2022 2,006 1,947 2,005 Karfreitag 16.04.2022 2,017 1,959 2,020 Samstag 17.04.2022 2,017 1,959 2,021 Ostersonntag 18.04.2022 2,024 1,965 2,026 Ostermontag 19.04.2022 2,029 1,970 2,028 Dienstag 20.04.2022 2,032 1,974 2,035 Mittwoch 21.04.2022 2,028 1,970 2,037 Donnerstag 22.04.2022 2,023 1,964 2,030 Freitag 23.04.2022 2,016 1,958 2,024 Samstag 24.04.2022 2,013 1,954 2,021 Sonntag 25.04.2022 2,019 1,960 2,054

Tanken Sie sofort

Auch mit Beginn der Osterwoche 2023 und den Ferien in fast allen Bundesländern sind haben Preise an den Tankstellen angezogen – auch wegen der Drosselung der Öl-Fördermenge durch die OPEC.

Daher empfehlen wir, bis spätestens Dienstag, 4.4. vollzutanken. Natürlich sollten Sie regelmäßig die aktuellen Preis-Notierungen checken. Für eine aktuelle Preis-Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

Fazit

Die Spritpreise steigen vor Ostern an und dürften sich bis zum Ende der Osterferien kaum erholen. Autofahrer sollten noch in dieser Woche volltanken und unsere Spritpreis-App "mehr tanken" verwenden.