Tankstellen in den Niederlanden: Neue Ausweispflicht gilt für alle

Die Maßnahme ist keine gesetzliche Neuregelung, sondern eine gemeinsame Branchenvereinbarung mehrerer Verbände. Anlass für die verschärften Kontrollen ist die wiederholte Kritik am bisherigen Verfahren. Tankstellenmitarbeiter mussten schon bisher sicherstellen, dass Käufer von Tabakwaren mindestens 18 Jahre alt sind. Da diese Pflicht jedoch häufig zu Konflikten mit Kunden führte, einigten sich die Branchenverbände BOVAG, VEMOBIN, NOVE und Drive auf eine einheitliche Lösung. Seit dem 1. Oktober 2025 gilt an allen angeschlossenen Tankstellen: Ohne Altersnachweis kein Tabakverkauf – auch dann nicht, wenn der Kunde deutlich älter ist und aussieht.

Laut dem Verband BOVAG soll die neue Regelung die Beschäftigten entlasten und Auseinandersetzungen vermeiden. "Die einheitliche Alterskontrolle verhindert Diskussionen und sorgt für mehr Sicherheit im täglichen Betrieb", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Das Alter wird entweder durch Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments oder durch eine digitale Altersverifikation geprüft.

Teil einer umfassenden Anti-Tabak-Strategie Die Maßnahme fügt sich in eine langfristige Tabakpolitik der niederländischen Regierung ein. Der Verkauf von Zigaretten in Supermärkten wurde bereits 2024 verboten. Ab dem Jahr 2030 sollen auch Tankstellen keine Tabakwaren mehr anbieten dürfen. Tabakprodukte werden dann ausschließlich in speziellen Fachgeschäften erhältlich sein.

Ziel dieser schrittweisen Einschränkungen ist es, den Tabakkonsum im Land deutlich zu senken. Neben dem Verkaufsstopp setzt die Regierung auch auf Steuererhöhungen und Werbebeschränkungen. Branchenvertreter erwarten, dass sich die neue Ausweispflicht bis 2030 ohnehin erübrigt, sobald Tankstellen keine Zigaretten mehr führen dürfen.

Reaktionen und mögliche Folgen Viele Kunden reagieren mit Unverständnis auf die neue Praxis. Besonders ältere Menschen empfinden es als überzogen, auch im hohen Alter einen Ausweis vorzeigen zu müssen. Tankstellenbetreiber verweisen hingegen auf den Schutz des Personals und drohende Sanktionen: Wer gegen die Kontrollpflicht verstößt, riskiert Bußgelder.