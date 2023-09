Konkurrenz belebt das Geschäft – auch beim Taxigewerbe. Die von vornherein klaren Preisangaben von Fahrdienstvermittlern wie Uber sind ein anscheinend ein deutlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber Taxis-Dienstleistern – beim Taxi steht der Fahrtpreis aufgrund der variablen Tarifberechnungen immer erst bei der Zielankunft fest.

Als erste deutsche Stadt ändert München dies zum 1. September 2023. Dann sollen Taxikunden per App oder beim Anruf in der Taxizentrale feste Fahrpreise vereinbaren können – beim Zustieg ins Taxi ist so eine Vereinbarung nicht möglich. Die Regelung tritt rechtzeitig vor Beginn der IAA und dem sich anschließenden Oktoberfest in Kraft. Berlin und Hamburg planen ähnliche Regelungen, weitere Städte könnten folgen.