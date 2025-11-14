Tesla: Kommt endlich Apple CarPlay ins Auto?

Die Markteinführung soll für die kommenden Monate in Aussicht stehen, ein fester Termin existiert jedoch nicht. Wie Bloomberg betont, hat Tesla in der Vergangenheit mehrfach Funktionen selbst nach langer Entwicklungszeit verschoben oder komplett gestrichen.

Interne Tests und geplanter Umfang Apple CarPlay soll bei Tesla indes nicht das komplette Infotainment übernehmen. Stattdessen sei ein Fenster innerhalb der bestehenden Tesla-Oberfläche vorgesehen. Fahrzeugfunktionen würden weiterhin über die Tesla-Software bedient.

Geplant ist die Unterstützung der Standard-CarPlay-Version. CarPlay Ultra – die erweiterte Variante mit tiefer Integration in Instrumentenkombinationen, Klimasteuerung oder Sitzfunktionen – spielt in Teslas Konzept keine Rolle. Vorgesehen ist dagegen Wireless CarPlay. Android Auto entwickelt Tesla aktuell nicht.

Tesla ohne CarPlay ein Kaufhindernis Die Kehrtwende kommt in einer Phase, in der Smartphone-Integration für viele Käufer ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. In der McKinsey-Studie von 2024 gab rund ein Drittel der Befragten an, ein Auto ohne CarPlay oder Android Auto nicht in Betracht zu ziehen. Auch Tesla-Kunden nennen das Fehlen von CarPlay regelmäßig als Kaufhindernis.

Noch ist unklar, in welchen Tesla-Modellen CarPlay starten soll. Da Tesla Funktionen über Over-the-Air-Updates verteilt, wäre auch eine Nachrüstung für Bestandsfahrzeuge technisch möglich. Offizielle Angaben dazu fehlen.