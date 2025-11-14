AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Tesla: Kommt endlich Apple CarPlay ins Auto?

Nach langem Widerstand
Bringt Tesla endlich Apple CarPlay ins Auto?

Tesla testet nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg intern die Unterstützung von Apple CarPlay. Mehrere mit dem Projekt vertraute Personen berichten, dass der US-Hersteller an einer Integration arbeite, die bisher als ausgeschlossen galt.

Veröffentlicht am 14.11.2025
Tesla Model Y Standard Billig-Modell
Foto: Tesla

Die Markteinführung soll für die kommenden Monate in Aussicht stehen, ein fester Termin existiert jedoch nicht. Wie Bloomberg betont, hat Tesla in der Vergangenheit mehrfach Funktionen selbst nach langer Entwicklungszeit verschoben oder komplett gestrichen.

Interne Tests und geplanter Umfang

Apple CarPlay soll bei Tesla indes nicht das komplette Infotainment übernehmen. Stattdessen sei ein Fenster innerhalb der bestehenden Tesla-Oberfläche vorgesehen. Fahrzeugfunktionen würden weiterhin über die Tesla-Software bedient.

Geplant ist die Unterstützung der Standard-CarPlay-Version. CarPlay Ultra – die erweiterte Variante mit tiefer Integration in Instrumentenkombinationen, Klimasteuerung oder Sitzfunktionen – spielt in Teslas Konzept keine Rolle. Vorgesehen ist dagegen Wireless CarPlay. Android Auto entwickelt Tesla aktuell nicht.

Tesla ohne CarPlay ein Kaufhindernis

Die Kehrtwende kommt in einer Phase, in der Smartphone-Integration für viele Käufer ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. In der McKinsey-Studie von 2024 gab rund ein Drittel der Befragten an, ein Auto ohne CarPlay oder Android Auto nicht in Betracht zu ziehen. Auch Tesla-Kunden nennen das Fehlen von CarPlay regelmäßig als Kaufhindernis.

Noch ist unklar, in welchen Tesla-Modellen CarPlay starten soll. Da Tesla Funktionen über Over-the-Air-Updates verteilt, wäre auch eine Nachrüstung für Bestandsfahrzeuge technisch möglich. Offizielle Angaben dazu fehlen.

Fazit