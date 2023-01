Gewinn pro Auto Tesla mit Traum-Marge von 17,2 Prozent

12/39 Der Fisker Ocean wird bei Magna in Österreich gebaut. Die US-Marke will das Modell in Europa im Direktvertrieb ausschließlich online verkaufen. Als Einstieg in die Baureihe dient der Sport mit 205 kW und einer Reichweite von 440 Kilometern. Dann folgt der Ultra mit 400 kW, der 610 km weit kommen soll und laut Fisker in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt. Darüber sortiert sich der 410 kW starke Ultra ein, dessen Reichweite laut Hersteller 630 km beträgt und der aus dem Stand in 3,9 Sekunden 100 km/h erreichen soll.