Tesla Model S: Ist die Ära des ersten Massen-Teslas jetzt vorbei?

Nur 58 Model S und 59 Model X wurden im ersten Halbjahr 2025 in Deutschland neu zugelassen. Das ergibt weniger als zehn Fahrzeuge pro Monat – in einem Markt, der sich gerade elektrifiziert wie nie zuvor. Zum Vergleich: Das Model Y kam im selben Zeitraum auf 6.305 Neuzulassungen. Und Tesla selbst verlor insgesamt rund 60 Prozent Marktanteil in Deutschland.