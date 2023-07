Ein Unternehmen spiegelt stark übertriebene Produkteigenschaften vor und begreift seine späteren Kunden ausschließlich als feindliche Zahler – diese Wirtschaftsmentalität ist weder neu noch ein Einzelfall.



Tesla ist aus der Start-up-Szene entstanden. Dort gehört das absurd blumige Darstellen von aktuellen und künftigen Produkteigenschaften noch viel eher zum guten Ton als in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen. Schließlich geht es hier darum, Investoren maximal zu melken, um selbst zu überleben (oder exorbitante Gehälter/Gewinne/Gewinnbeteiligungen) einzufahren.

In vielen Punkten hat Tesla geliefert – der Autohersteller baut nach wie vor höchst effiziente Elektroautos, die im Vergleich zur Konkurrenz weit kommen und deren Fahrer sich auf eine vorbildliche Ladeplanung in Kombination mit dem besten Ladenetzwerk verlassen können. Und in Sachen Reichweitenangaben sind auch die meisten anderen Autohersteller ausgesprochen optimistisch. In anderen Punkten ist Tesla gefühlt ein Totalausfall – dem seit über zehn Jahren von Elon Musk in den höchsten Tönen propagierten vollautonomen Fahren ist der Elektroautobauer beispielsweise kaum näher gekommen.

Am Ende bleibt die Frage des Umgangs mit den Kunden: Eine Firma, die eigens eine im Dunkeln operierende Abteilung zur Abwehr berechtigter Kundeninteressen betreibt, wobei diese entsprechenden Kundenanfragen erst durch professionelle Software-Manipulationen ausgelöst wurden, muss sich nicht wundern, wenn aus vorbehaltlosen Fans schließlich Fahrer anderer Marken werden.