Thüringen und Sachsen preschen vor: Länder wollen Mindesthaft für Rauschfahrer

Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) fordert laut MDR AKTUELL härtere Konsequenzen, wenn ein Mensch nach einer Trunkenheits- oder Drogenfahrt stirbt. Sie bringt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr für solche Fälle ins Spiel. Geiert grenzt tödliche Rauschfahrten klar von "gewöhnlichen Verkehrsdelikten" ab und verlangt spürbare Strafen für die Verursacher.

Die Zahlen treiben die Debatte: In Sachsen registrierten die Behörden 2024 laut MDR-Recherchen 411 Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss. Das bedeutet ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg stärkt den Ruf nach mehr Abschreckung – und setzt die Politik unter Handlungsdruck.

Helmut Trentmann, Präsident des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, verweist auf bestehende Möglichkeiten für Haftstrafen. Er nennt Paragraf 315c Strafgesetzbuch als Grundlage, wenn Täter vorsätzlich handeln und einen schweren Schaden billigend in Kauf nehmen. Trentmann kritisiert zugleich, dass Gerichte diese Option in der Praxis zu selten nutzen.

Thüringen unterstützt den sächsischen Vorstoß nach härteren Strafen. Auch dort kletterten die Unfälle unter Drogeneinfluss: MDR nennt 235 Fälle im Jahr 2024 und 261 im Folgejahr. Der Trend verstärkt den Ruf, neben Kontrollen auch Strafmaß und Strafpraxis neu zu diskutieren.

Freiheitsstrafe ab einem Jahr: Die Grenze zum VerbrechenEine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr kennzeichnet im deutschen Strafrecht die Grenze zwischen einem Vergehen und einem Verbrechen (§ 12 StGB). Diese Einstufung hat erhebliche juristische Folgen: Bei einem Verbrechen ist der Versuch immer strafbar, das Gericht muss zwingend einen Pflichtverteidiger bestellen (notwendige Verteidigung) und eine spätere Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit ist ausgeschlossen. Zudem führt eine Verurteilung zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bei Beamten automatisch zum Verlust der Beamtenrechte und der Pension.

Blick nach Sachsen-Anhalt: viele Unfälle, unklare Drogenquote

Auch Sachsen-Anhalt taucht im MDR-Text auf: Die Polizei registrierte dort im vergangenen Jahr 1.269 Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Statistik trennt Unfälle unter Drogen allerdings nicht gesondert aus. Das erschwert Vergleiche und macht die Dimension des reinen Drogenproblems weniger greifbar.