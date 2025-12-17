TomTom Tom, Ooono Co-Driver NO1 und NO2: Neue Blitzerwarner im Check

Alle drei Geräte warnen akustisch und optisch vor bekannten und gemeldeten Kontrollstellen. Ooono nutzt Datenquellen wie Blitzer.de, TraffiHunter und die eigene Community. Tom von TomTom kombiniert App-Daten mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und Stauwarnungen. Die Verbindung erfolgt jeweils über Bluetooth und die zugehörige App.

Hier können Sie die drei Blitzerwarner direkt bestellen:

Ooono Co-Driver NO1

Ooono Co-Driver NO2

Tom von TomTom Die aktuellen Marktpreise schwanken je nach Händler und Rabattaktion. Ooono bietet seine Geräte regelmäßig günstiger über Online-Plattformen an, TomTom ist meist im oberen Preissegment angesiedelt.

Stärken und Schwächen auf einen Blick TomTom Tom



✅ Breites Warnspektrum mit Stau- und Hinderniswarnungen

✅ Automatische Verbindung über die App

✅ CarPlay- und Android-Auto-Integration

❌ App zwingend erforderlich

❌ Teilweise unklare LED-Farblogik laut Rezensionen

Ooono Co-Driver NO1



✅ Einfache Handhabung

✅ Wartungsarm durch Knopfzellenbetrieb

✅ Günstiger Einstiegspreis

❌ Keine Integration ins Infotainment-System

❌ Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten

Ooono Co-Driver NO2



✅ Großer LED-Ring mit klaren Warnsignalen

✅ CarPlay- und Android-Auto-kompatibel

✅ Akku per USB-C aufladbar

❌ Höherer Preis

❌ Regelmäßiges Nachladen erforderlich

Bedienung und Alltag Tom verbindet sich automatisch mit der App und signalisiert Warnungen über Licht und Ton. Ooono aktiviert sich ebenfalls beim Start des Fahrzeugs. Der NO2 verfügt zusätzlich über eine Taste, mit der sich Fehlalarme löschen lassen. In puncto Lichtsignale bietet der NO2 den größten LED-Ring, während Tom unterschiedliche Farben für Warnkategorien nutzt.

Im praktischen Einsatz hängt die Zuverlässigkeit der Warnungen stark von der aktiven Verbindung zur jeweiligen App ab. Tom benötigt zwingend die TomTom-App, Ooono funktioniert mit seiner eigenen Community-App.

Integration und Ausstattung TomTom legt den Schwerpunkt auf die Kombination mit CarPlay und Android Auto. Dadurch erscheinen Warnungen direkt im Infotainment-System.

Der Ooono Co-Driver NO2 ist ebenfalls kompatibel, während der Co-Driver NO1 als reines Begleitgerät arbeitet. Nutzer mit modernen Fahrzeugen profitieren damit von einer tieferen Systemintegration.

Ooono Co-Driver NO1

Ooono Co-Driver NO2

Tom von TomTom Für wen welches Gerät geeignet ist Ooono Co-Driver NO1 richtet sich an Nutzer, die eine einfache und günstige Lösung bevorzugen. Ooono Co-Driver NO2 bietet mit größerem LED-Ring, wiederaufladbarem Akku und CarPlay-Integration mehr Komfort. TomTom Tom spricht Fahrer an, die bereits das TomTom-Ökosystem nutzen und Wert auf zusätzliche Verkehrs- und Stauwarnungen legen.

Übrigens: In Deutschland ist der Besitz von Blitzerwarnern erlaubt, die Nutzung während der Fahrt jedoch untersagt. Das gilt für eigenständige Geräte ebenso wie für Apps. Wer während der Fahrt einen aktiven Warner nutzt, riskiert ein Bußgeld von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg.