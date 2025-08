Traktor von „Clarkson’s Farm“-Star gestohlen: Wer hat Kalebs Trecker gesehen?

Über Instagram bat der junge Landwirt nun um Hinweise – inzwischen ermittelt auch die Polizei. Nach Coopers Angaben wurde das Fahrzeug in der Nacht auf den 1. August 2025 entwendet. Es handelt sich um einen John Deere 6630 , an dem ein Pfahlrammer montiert war – ein Werkzeug, das im Zaunbau verwendet wird.

Nur einen Tag später wurde der Traktor mit dem Kennzeichen OU11 ARF auf einer Schnellstraße bei Gerrards Cross in Buckinghamshire gesehen – etwa 80 Kilometer vom ursprünglichen Einsatzort entfernt. Wenig später fand die Polizei einen ausgebrannten silberfarbenen SUV, der mutmaßlich als Fluchtfahrzeug diente. Coopers Firma veröffentlichte Fotos des Wracks und äußerte den Verdacht, dass ein Zusammenhang mit dem Diebstahl besteht.

In einem Instagram-Post zeigte sich Cooper betroffen und schrieb: "Was ist nur los mit England im Moment?" Er bat seine rund 2,9 Millionen Follower, den Vorfall publik zu machen: "Können wir das bitte so heiß wie möglich machen?"