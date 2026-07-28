Turbobaustellen legen Autobahn 116 Stunden lahm: A2 an zwei Wochenenden gesperrt

Die Fahrtrichtung Berlin wird von Freitag, 31.7., 19:00 Uhr, bis Montag, 3.8.2026, 5:00 Uhr sowie von Freitag, 7.8., 19:00 Uhr, bis Montag, 10.8.2026, 5:00 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Bothfeld gesperrt. In dieser Zeit – insgesamt pro Sperrung 58 Stunden – erneuert die Autobahn GmbH die Asphaltdeckschicht auf insgesamt 5,8 Kilometern.

Dabei wird die Autobahn vollständig gesperrt, damit rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Nach Angaben der Autobahn GmbH soll die Bauzeit dadurch auf jeweils etwa 58 Stunden begrenzt werden. Insgesamt werden rund 90.000 Quadratmeter offenporiger Asphalt erneuert.

Erster Bauabschnitt startet Ende Juli Den Auftakt macht der rund 2,7 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Parkplatz Godshorn und der Anschlussstelle Langenhagen. Während der Arbeiten wird der Verkehr ab dem Autobahndreieck Hannover-West über die A352 bis zur Anschlussstelle Mellendorf und anschließend über die A7 zum Autobahnkreuz Hannover-Ost geleitet.

Ob die Auffahrt Langenhagen in Fahrtrichtung Berlin während dieses Bauabschnitts geöffnet bleiben kann, wird derzeit noch geprüft.

Zweiter Bauabschnitt folgt eine Woche später Am darauffolgenden Wochenende wird der rund 3,1 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Langenhagen und Bothfeld erneuert. Die Umleitungsstrecke bleibt unverändert. Zusätzlich werden die Anschlussstellen Langenhagen und Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin während der Bauarbeiten gesperrt.

Bereits vor Beginn der Vollsperrungen kann es im Bereich Hannover-Herrenhausen und am Autobahndreieck Hannover-West durch den Aufbau der Baustellensicherung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Besonders auf der A352 erwartet die Autobahn GmbH mehr Verkehr, da sie gleichzeitig als Umleitungsstrecke und als Verbindung zum Flughafen Hannover-Langenhagen dient. Entsprechend sollten Reisende mehr Fahrzeit einplanen.

Auch Anwohner entlang der Umleitungsstrecken müssen mit einer höheren Verkehrsbelastung rechnen. Die Autobahn GmbH empfiehlt deshalb, Fahrten an den beiden Bauwochenenden möglichst zu reduzieren und den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen.

Turbobaustellen sollen die Bauzeit verkürzen Nach Angaben der Autobahn GmbH hat sich das Konzept der Turbobaustellen bereits bei früheren Sanierungen bewährt. Durch die vollständige Sperrung könne die Fahrbahn innerhalb weniger Tage erneuert werden, während vergleichbare Arbeiten unter laufendem Verkehr deutlich länger dauern würden.

Ob beide Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden können, hängt von der Witterung ab. Über mögliche Änderungen will die Autobahn GmbH kurzfristig informieren.