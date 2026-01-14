UK-Einreisegenehmigung ab 25.2.2026: Großbritannien stellt „ETA“ scharf

Diese neue Regelung betrifft, darauf weist auch das Auswärtige Amt in Berlin in einer Reise-Warnung hin, alle Besucher, die nach England, Schottland, Wales oder Nordirland reisen möchten, und gilt sowohl für private als auch geschäftliche Aufenthalte. Großbritannien schließt sich damit Ländern wie den USA und Kanada an, die bereits ähnliche elektronische Systeme zur Einreise etabliert haben.

Was ist die ETA? Die ETA (Electronic Travel Authorisation) ist eine elektronische Reisegenehmigung, die es Reisenden erlaubt, ohne Visum nach Großbritannien einzureisen. Die Einführung der ETA ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Digitalisierung der Grenzkontrollen und zur Verbesserung der Sicherheitsüberprüfungen.

Reisende müssen vor ihrer Einreise einen Online-Antrag ausfüllen, bei dem persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum und Reisepassnummer sowie Angaben zum Reisegrund gemacht werden. Die ETA wird digital mit dem Reisepass verknüpft.

Für EU-Bürger wird die ETA seit dem 2. April 2025 benötigt. Ab dem 25. Februar 2026 ist sie zwingende Voraussetzung für die Einreise. Reisende aus anderen visumfreien Staaten, etwa Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, benötigen bereits seit Anfang 2024 eine ETA. Personen ohne gültige Genehmigung dürfen nicht nach Großbritannien reisen.

Beantragung und Kosten Die Beantragung der ETA erfolgt online oder über die offizielle "UK ETA App", die im Apple App Store und bei Google Play verfügbar ist. Alternativ kann der Antrag über die britische Regierungswebsite gestellt werden.

Die Gebühr beträgt inzwischen 16 britische Pfund (umgerechnet rund 18,50 Euro). Die Zahlung erfolgt ausschließlich digital im Rahmen des Antragsverfahrens.

Die Beantragung gilt als unkompliziert. Die meisten Anträge werden automatisiert innerhalb weniger Minuten entschieden. Die britischen Behörden empfehlen dennoch, bis zu drei Werktage Bearbeitungszeit einzuplanen, falls eine manuelle Prüfung erforderlich wird.

Gültigkeit, Nutzung, Kinder Eine genehmigte ETA ist zwei Jahre gültig, sofern der Reisepass nicht vorher abläuft. In diesem Fall verliert auch die ETA ihre Gültigkeit und muss neu beantragt werden. Während der Laufzeit sind mehrfache Einreisen möglich.

Die ETA erlaubt Aufenthalte von bis zu sechs Monaten für touristische und geschäftliche Reisen. Auch Transitreisen sind abgedeckt, sofern die britische Grenzkontrolle passiert wird. Beim Grenzübertritt ist der bei der Beantragung verwendete Reisepass vorzulegen.

Jede Person benötigt eine eigene ETA, unabhängig vom Alter. Eltern müssen daher auch für Kinder und Babys eine separate Genehmigung beantragen.

Was ist mit Personen ohne Online-Zugang? Personen ohne eigenen Zugang zu digitalen Geräten können die Beantragung durch Dritte vornehmen lassen. Familienangehörige oder andere Vertrauenspersonen dürfen den Antrag im Namen der reisenden Person stellen. Zusätzlich gibt es kommerzielle Dienstleister, die diesen Service gegen Gebühr anbieten.

Unabhängig davon bleibt die ETA stets elektronisch mit dem Reisepass des Reisenden verknüpft.

Wer ist von der ETA-Pflicht ausgenommen? Von der ETA-Pflicht ausgenommen sind britische Staatsbürger, irische Staatsbürger sowie Personen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus im Rahmen des "EU Settlement Scheme".

Die britische Regierung weist ausdrücklich darauf hin, dass doppelte Staatsbürger mit britischer Nationalität bei der Einreise einen gültigen britischen Pass oder eine entsprechende Berechtigungsbescheinigung mitführen sollten, um Probleme beim Boarding zu vermeiden.

Kontrolle und Durchsetzung Mit der verbindlichen Einführung ab Februar 2026 werden Fluggesellschaften, Fähr- und Bahnunternehmen verpflichtet, bereits vor Reiseantritt zu prüfen, ob eine gültige ETA oder ein entsprechender digitaler Aufenthaltsstatus vorliegt. Ohne Genehmigung kann die Mitnahme verweigert werden.