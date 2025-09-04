Umfrage: Gen Z hat Angst vor dem Tanken

Gen Z umfasst die Jahrgänge ab Ende der 1990er bis zu den frühen 2010er-Jahren. In dieser Altersgruppe gaben 62 Prozent an, dass ihnen das Tanken Unbehagen bereitet. Bei allen Befragten lag der Wert bei 39 Prozent. Die Befragten nannten Ängste, den falschen Kraftstoff zu wählen, nicht nah genug an die Zapfsäule heranzufahren oder die Zapfpistole nicht korrekt zu bedienen. Viele fürchten Fehler, die in der Öffentlichkeit sichtbar werden.

Gen Z braucht Hilfe beim Tanken Das Vermeidungsverhalten führt dazu, dass viele junge Fahrer ihren Tank absichtlich sehr leer fahren. Rund die Hälfte gab dies an, ein Viertel blieb bereits wegen fehlendem Kraftstoff liegen. Zwei Drittel der Gen Z bitten Partner, Eltern oder Freunde, für sie zu tanken. Hinzu kommt ein langfristiger Trend: Der Anteil der 17- bis 20-Jährigen mit voller Fahrerlaubnis hat sich im Vergleich zu den späten 1980er-Jahren etwa halbiert.

"Für viele mag das Tanken eine einfache, alltägliche Aufgabe sein. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass es für Millionen von Autofahrern, insbesondere für jüngere oder weniger erfahrene, eine echte Quelle der Sorge ist. Es geht nicht nur um die steigenden Treibstoffpreise, sondern auch um Selbstvertrauen, sozialen Druck und die Furcht vor öffentlichen Fehlern", sagte Cazoo-Experte Harry Waring gegenüber dem "The Independent".

Einordnung der Zahlen Die Ergebnisse stammen aus einer Befragung des Onlinehändlers Cazoo. Methodische Details wie genaue Fragestellungen oder die Zusammensetzung der Stichprobe sind in den Medienberichten nicht veröffentlicht. Mehrere Quellen bestätigen aber die deutliche Generationen-Differenz. Frühere Erhebungen verweisen außerdem auf große Unsicherheit beim Einparken, die ähnlich verbreitet ist.

