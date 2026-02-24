AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Unfall-Auto stürzt 300 Meter in eine Schlucht: Fahrer überlebt fünf Tage im Auto

Unfall-Auto stürzt 300 Meter in eine Schlucht
Fahrer überlebt fünf Tage im Auto

Ein 48 Jahre alter Mann aus dem südfranzösischen Département Allier hat in der Ardèche einen schweren Verkehrsunfall überlebt, nachdem sein Fahrzeug mehr als 300 Meter eine steile Böschung hinabgestürzt war. Der Mann wurde erst fünf Tage später zufällig von Jägern entdeckt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.02.2026
Als Favorit speichern
Unfall Graben
Foto: jackycresteil via Getty Images

Der Unfall ereignete sich auf der D112 in der Gemeinde Saint-Julien-du-Gua westlich von Privas. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in ein stark abschüssiges, schwer zugängliches Gelände und blieb am Grund einer Schlucht liegen. Der Aufprall war erheblich, das Fahrzeug wurde massiv beschädigt.

Der Fahrer blieb in dem Wrack eingeklemmt. Trotz schwerer Verletzungen war er bei Bewusstsein, als er entdeckt wurde.

Zufällige Entdeckung bei Wildschweinjagd

Am Samstag-Nachmittag (21.2.2026) bemerkte eine Gruppe von Jägern während einer Treibjagd auf Wildschweine Fahrzeugtrümmer in der Nähe einer Straße oberhalb einer Schlucht. Die Männer entschieden sich, der Spur nachzugehen, und stiegen rund 300 Meter ins Tal hinab.

Dort fanden sie das verunglückte Fahrzeug. Im Inneren entdeckten sie den eingeklemmten Fahrer, der ansprechbar, jedoch stark geschwächt war. Die Jäger alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Nach Angaben der Einsatzkräfte waren rund zwölf Feuerwehrleute aus Saint-Julien-du-Gua im Einsatz. Aufgrund der topografischen Lage gestaltete sich die Rettung schwierig und zeitaufwendig.

Aufwendige Bergung mit Spezialkräften

Zur Bergung wurde eine Einheit des Secours en Milieux Périlleux et Montagne eingesetzt, einer Spezialeinheit für Rettungseinsätze in unwegsamem Gelände. Zusätzlich kam ein Hubschrauber der Sécurité Civile aus Lyon zum Einsatz. Die Einsatzkräfte benötigten mehrere Stunden, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien und für den Abtransport vorzubereiten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus im Raum Lyon eingeliefert.

Nach Informationen der Gendarmerie war der 48-Jährige bereits seit sechs Tagen von den Behörden im Allier als vermisst gemeldet worden. Dort war eine Untersuchung wegen einer besorgniserregenden Vermisstenanzeige eingeleitet worden. Die Gendarmerie von Le Teil führt die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache. Der Fahrer soll befragt werden, sobald sein Gesundheitszustand dies zulässt.

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits im Juli 2023 in der Ardèche ereignet. Damals war eine 79-jährige Autofahrerin nach einem Sturz in eine Schlucht bei Dunières-sur-Eyrieux mehrere Tage eingeschlossen gewesen, bevor sie gefunden wurde.

Anm. d. Red.: Das Aufmacherfoto zeigt nicht das reale Unfallgeschehen, es handelt sich um ein Bild zur Illustration.

Fazit